В России хотят ввести водительские права с чипом

СЕГОДНЯ 12:56 2018-08-23T13:49:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Я помню свое разочарование, когда старые водительские права на аккуратной пластмассовой карточке мне пришлось заменить на новое тонкое гнущееся удостоверение с каким-то лохмами по краям. Насколько я знаю, всем моим знакомым нынешний вариант прав тоже не нравится — они похожи не на официальный документ, а на скидочную карточку в салон детских игровых автоматов.

Но уже скоро эстетические чувства автомобилистов перестанут страдать — МВД выложило в интернете проект приказа о создании в стране водительского удостоверения нового образца.

Права снова будут делать на нормальном пластике. Надпись «Водительское удостоверение» напишут на трех языках — кроме русского еще на английском (Driving License) и французском (Permis de Conduire). За границей не стыдно будет показать удостоверение, и все сразу поймут, что именно ты показываешь дорожному полицейскому.

Фото снова сделают черно-белым. Права будут фиолетового цвета с многочисленными голограммами и блестящими степенями защиты. В приказе МВД написано, что удостоверение станет менять оттенки, если менять угол зрения.

И еще: в права хотят вмонтировать чип с данными. Зачем? Об этом еще год назад рассказал руководитель Гознака Аркадий Трачук на встрече с Дмитрием Медведевым.

- Начиная с 2015 года, проводится достаточно большая работа по разработке такого рода документов, которые могли бы использоваться как внутренний паспорт, как удостоверение личности гражданина. Аналогичные наработки есть по водительскому удостоверению, также содержащему микросхему. Прежде всего, документ будет содержать электронную подпись, - сказал Трачук.

В теории на чип в правах можно будет записать паспортные данные, другую личную информацию. Но вряд ли это начнут делать скоро — в отделения ГИБДД пока нет оборудования для записи чего-нибудь на чипы в правах. Но главное вот в чем: не понятно, кто эти сведения потом станет использовать. В госструктурах нет оборудования для считывания чипов в правах. Микросхему закладывают на будущее.