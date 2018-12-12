2018-12-12T13:21:35+03:00
Политика

Песков не слышал, чтобы Путин и Медведев обсуждали изменения Конституции

В Кремле отказались комментировать высказывания премьер-министра о возможных поправках к Основному закону РФ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никогда не слышал, чтобы лидер государства Владимир Путин обсуждал с премьер-министром Дмитрием Медведевым возможные поправки в Конституцию страны.

Именно так в Кремле прокомментировали высказывания главы правительства относительно изменений Основного закона.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, Медведев в своей статье "25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью" указал на то, что данный документ должен быть вечным, однако допустил внесение некоторых поправок, касающихся актуализации статуса органов власти. При этом напомнил, что отдельные положения Конституции были буквально "выстраданы" нашими предками и "омыты" их кровью.

"Мне неизвестно об этом ничего, я никогда об этом не слышал", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

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