2018-12-13T04:27:41+03:00
Политика

Сенатор США признал отсутствие доказательств сговора Трампа в Россией

Кристофер Ван Холлен призвал Белый дом дать Мюллеру возможность завершить расследование по делу о вмешательстве в выборы
Юлия ДИВЕЕВА
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Сенатор США от Демократической партии Кристофер Ван ХолленСенатор США от Демократической партии Кристофер Ван ХолленФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Несмотря на длительное расследование, не появилось никаких доказательств, указывающих на существование сговора президента США Дональда трампа с российскими властями в период его предвыборной кампании в 2016 году. Такое заявление сделал сенатор от Демократической партии США Кристофер Ван Холлен.

Он отметил, что члены избирательного штаба республиканца неоднократно контактировали с россиянами, но нет свидетельств, которые подтвердили бы, что в ходе таких переговоров активно обсуждалась координация кампании Трампа с российской стороной.

Холлен подчеркнул, что расследование, которое ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер, должно прояснить, существовал ли преступный замысел повлиять на выборы президента в США на самом деле. Он призвал Белый дом возможность команде спецпрокурора завершить разбирательство, передает ТАСС.

Ранее сайт "КП" писал, что 24 ноября председатель комитета Сената по разведке Ричард Бэрр сообщил, что расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы завершится не ранее чем через полгода.

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