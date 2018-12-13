Посольство РФ в Австрии разберется в ситуации с российскими биатлонистами

СЕГОДНЯ 03:44 2018-12-13T03:52:41+03:00

Дипмиссия не получала официальных запросов или обращений по этому вопросу

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Российское посольство в Австрии разберётся в ситуации с обвинениями в адрес российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в 2017 году. Об этом заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Он отметил, что дипмиссия не получала никаких официальных обращений или запросов в связи с этой ситуацией.

“Будем разбираться в этой ситуации, так как необходимо составить полную картину. Мы в срочном порядке запрашиваем официальную информацию у австрийских правоохранительных органов", - пообещал он в интервью ТАСС.

Посол подчеркнул, что пока дипломатам доступна лишь информация из открытых источников. Известно лишь, что австрийские власти уведомили сборную России по биатлону, находящуюся в Хохфильцене в рамках подготовки к предстоящим соревнованиям, о ведущемся расследовании в отношении ряда российских атлетов и сотрудников сборной.

Ранее сайт "КП" писал, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года. Он также опубликовал список подозреваемых в нарушении спортсменов.