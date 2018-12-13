2018-12-13T02:46:40+03:00
Спорт

Российских биатлонистов в Австрии обвинили в нарушении антидопинговых правил

Спортсмены должны в четверг явиться в полицию и дать разъяснения
Юлия ДИВЕЕВА
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Российских биатлонистов обвиняют в употреблении допинга на чемпионате мира 2017 годаРоссийских биатлонистов обвиняют в употреблении допинга на чемпионате мира 2017 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Австрии нескольким биатлонистам и тренерам из России предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил во время проведения чемпионате мира 2017 года. Об этом сообщил телекомментатор Дмитрий Губерниев.

"Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция, перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году", - написал журналист в Instagram.

Об обвинения в адрес наших спортсменов сообщил Дмитрий Губерниев Фото: СОЦСЕТИ

Об обвинения в адрес наших спортсменов сообщил Дмитрий ГуберниевФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

В списке олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Алексей Волков, Ирина Старых, бывший главный тренер национальной команды Александр Касперович, врачи и массажисты сборной Артем Крынцилов, Александр Селявкин, Евгений Шутов и Дмитрий Топычканов.

“За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг - тесты и вопросов нет !!!! А теперь они есть у австрийской полиции !!!! “, - удивился Губерниев.

По его словам, в Австрии применение допинга - уголовное преступление. Все указанные в списке спортсмены в четверг обязаны дать в полиции свои разъяснения.

Напомним, что на чемпионате мира 2017 года Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Шипулин завоевали золото в эстафете 4 по 7,5 км, а Шипулин в команде с Ольгой Подчуфаровой, Татьяной Акимовой и Логиновым стал бронзовым призером в смешанной эстафете.

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