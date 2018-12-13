Российских биатлонистов в Австрии обвинили в нарушении антидопинговых правил

13 Дек. 02:46 2018-12-13T07:34:24+03:00

Российских биатлонистов обвиняют в употреблении допинга на чемпионате мира 2017 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Австрии нескольким биатлонистам и тренерам из России предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил во время проведения чемпионате мира 2017 года. Об этом сообщил телекомментатор Дмитрий Губерниев.

По его словам, вечером 12 декабря в расположение сборной России по биатлону в Хохфильцене нагрянула австрийская полиция. Правоохранители заявили, что подозревают российских атлетов в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года, который проходил в этом городе. Журналист также опубликовал в Instagram список спортсменов и других членов команды, против которых выдвигают обвинения.

Об обвинения в адрес наших спортсменов сообщил Дмитрий ГуберниевФото: СОЦСЕТИ

В списке олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин, биатлонисты Евгений Гараничев, Александр Логинов, Алексей Волков, Ирина Старых, бывший главный тренер национальной команды Александр Касперович, а также врачи и массажисты сборной: Артем Крынцилов, Александр Селявкин, Евгений Шутов и Дмитрий Топычканов.

"За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг - тесты и вопросов нет! А теперь они есть у австрийской полиции!", - удивился Губерниев.

По его словам, в Австрии применение допинга - уголовное преступление. Все указанные в списке спортсмены в четверг обязаны дать в полиции свои разъяснения.

Напомним, что на чемпионате мира 2017 года Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Шипулин завоевали золото в эстафете "4 по 7,5 км", а Шипулин и Логинов в команде с Ольгой Подчуфаровой, Татьяной Акимовой стали бронзовыми призерами в смешанной эстафете.