2018-12-13T04:34:35+03:00
Политика

Капитан еще одного украинского судна отказался давать показания

Олег Мельничук также не признает себя виновным в нарушении прохождения российской границы
Юлия ДИВЕЕВА
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Командиры задержанных в Керченском проливе корабле отказываются давать показанияКомандиры задержанных в Керченском проливе корабле отказываются давать показания
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Капитан буксира "Яны Капу" ВМС Украины Олег Мельничук отказывается давать показания и не признает себя виновным. Об этом сообщил его адвокат Эдем Семедляев.

"В среду прошли следственные мероприятия в отношении капитана буксира Яны Капу Олега Мельничук. Он указал, что в соответствии с Женевской конвенцией является военнопленным, виновным себя не считает и не дает каких-либо показаний", - заявил защитник.

Семедляев также отметил, что его подзащитный отказался давать следствию подписку о неразглашении предварительного расследования, передает ТАСС.

Ранее с такими же заявлениями выступили адвокаты украинского военнослужащего Дениса Гриценко и офицера Службы безопасности Украины Василия Сороки.

Напомним, утром 25 ноября два артиллерийских картера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» ВМС Украины нарушили морские границы России, направившись в сторону Керченского пролива. В результате 26 ноября утром сотрудники ФСБРоссии задержали три военных судна незалежной. А по факту нарушения госграницы РФ было возбуждено уголовное дело.

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