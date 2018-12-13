2018-12-13T11:58:52+03:00
Политика

Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата

Меры были приняты в ответ на высылку Братиславой российского представителя
Сакина НУРИЕВА
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Здание МИД России в Москве.Здание МИД России в Москве.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата, 11 декабря соответствующая нота была вручена послу Словакии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также сказала, что дипломат должен покинуть страну в течение двух дней. Такое решение было принято в связи с тем, что недавно Словакия назвала персоной нон грата российского дипломата.

"Как вы знаете, в ноябре словацкие власти выслали из страны российского военного дипломата. Поскольку в соответствии с состоявшейся и общепринятой дипломатической практикой подобные недружественные действия всегда влекут за собой зеркальные ответные меры, то на днях персоной нон - грата был объявлен словацкий военный дипломат, которому надлежит покинуть нашу страну в течение 2 суток ", - заявила представитель МИД.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил о высылке сотрудника посольства РФ за то, что он якобы занимался разведкой, выпытывая секреты блока НАТО, частью которого является словацкое государство.

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