На Западе продолжается истерика с «охотой на ведьм российского происхождения». В среду премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини пообещал выслать некоего сотрудника посольства РФ за якобы «шпионаж». Имя этого дипломата не разглашается, но, по мнению Братиславы, тот занимался разведкой, выпытывая секреты блока НАТО, в который входит эта маленькая страна. (Притом, что вооружённые силы Словакии составляют 0,4% от общей численности Альянса: 13 тыс. человек из 3,186 млн). Теперь «неназванному дипломату» предписано покинуть пределы республики в течение 48 часов.

Источники «Комсомолки» во внешнеполитических кругах уверенно утверждают, что ответ Москвы на демарш Братиславы будет зеркальным — то есть в ближайшее время кто-то из сотрудников посольства этой страны будет объявлен персоной нон-грата в России.

Это далеко не первый скандал со шпиономанией вокруг посольств под двуглавым орлом. Весной западные страны выслали почти 150 российских дипломатов — в «знак солидарности» с Великобритании, на чьей территории 4 марта неизвестно кто отравил международного шпиона Сергея Скрипаля с дочерью Юлией.

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