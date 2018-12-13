ГИБДД разрешит автомобилистам не возить с собой водительские права

СЕГОДНЯ 12:11 2018-12-13T12:30:12+03:00

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В ГИБДД прокомментировали нововведения, которые позволят водителям авто оставлять свои удостоверения и документы на машину дома. При этом, чтобы установить личность автомобилиста, будут использоваться фотоснимки, сделанные на специальные планшеты.

- Документы эти будут юридически значимые, при движении можно будет использовать их в электронном виде, - прокомментировал Михаил Черников, глава ГИБДД.

Однако сроки введения электронных документов пока не раскрываются. Известно, что уже в следующем году ГИБДД должна будет определиться с их форматом. На сегодняшний день в ведомстве закупили почти 22 тысячи специальных планшетов, которые и помогут устанавливать личность автомобилистов по фото, сообщает ГИБДД.

Ранее сайт kp.ru cообщил о том, что в России хотят ввести водительские права с чипом. К слову, это удостоверение сможет заменить гражданский паспорт.