ГИБДД разрешит автомобилистам не возить с собой водительские права
В ГИБДД прокомментировали нововведения, которые позволят водителям авто оставлять свои удостоверения и документы на машину дома. При этом, чтобы установить личность автомобилиста, будут использоваться фотоснимки, сделанные на специальные планшеты.
- Документы эти будут юридически значимые, при движении можно будет использовать их в электронном виде, - прокомментировал Михаил Черников, глава ГИБДД.
Однако сроки введения электронных документов пока не раскрываются. Известно, что уже в следующем году ГИБДД должна будет определиться с их форматом. На сегодняшний день в ведомстве закупили почти 22 тысячи специальных планшетов, которые и помогут устанавливать личность автомобилистов по фото, сообщает ГИБДД.
Ранее сайт kp.ru cообщил о том, что в России хотят ввести водительские права с чипом. К слову, это удостоверение сможет заменить гражданский паспорт.