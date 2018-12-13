В Турции появилось космическое агентство

СЕГОДНЯ 13:46 2018-12-13T13:57:09+03:00

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В Турции появилось собственное космическое агентство. Указ о создании данного государственного учреждения издал сам президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

На данный момент известно, что Космическое агентство Турции (КАТ) будет сформировано за счет укрупнения Главного управления по делам авиации и космоса при министерстве промышленности и технологий и превращения его в автономную структуру.

Уже сейчас это учреждение получило все полномочия для проектирования, создания и интеграции космических аппаратов, платформ и симуляторов. Главной же целью является разработка и реализация национальной космической программы, в частности, проведение полетов в торговых, научных и исследовательских целях.

Кроме того, как сообщает Resmi Gazete, агентство будет заниматься мониторингом государственных и частных космических компаний Турции. Ожидается, что создание КАТ позволит снизить внешнюю зависимость космической отрасли республики.

Сайт kp.ru писал о том, что у Анкары уже множество планов на космическое агентство. Так, к концу 2020 года должен состояться запуск телекоммуникационного спутника Turkstat 6A, а после 2023 года стартует программа подготовки астронавтов.