МИД Франции заявил об утечке персональных данных граждан с платформы Ariane

13 Дек. 13:52 2018-12-13T14:03:52+03:00

Изменить размер текста: A A

МИД Франции заявил о краже личных данных граждан, зарегистрированных на интернет-платформе Ariane.

Сервис Ariane позволяет людям, отправившимся за границу, в режиме онлайн узнать информацию относительно безопасности их пребывания. Он был введен в эксплуатацию МИД Франции в 2010 году.

Для устранения повторных атак ведомство обратилось в национальную комиссию по информационным технологиям и свободе (CNIL), а также в судебные органы.

В настоящее время платформа продолжает работу. В МИД уверены, что "инциденты не ставят под сомнение его надежность и полезность для безопасности поездок французов за границу".

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что личные данные пользователей Amazon оказались в открытом доступе из-за технической ошибки.

В октябре текущего года компания Facebook заявила об утечке персональных данных российских пользователей.