2018-12-13T14:03:52+03:00
В мире

МИД Франции заявил об утечке персональных данных граждан с платформы Ariane

Сайт по-прежнему продолжает функциионировать
Сакина НУРИЕВА
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МИД Франции заявил об утечке персональных данных граждан с платформы ArianeМИД Франции заявил об утечке персональных данных граждан с платформы ArianeФото: REUTERS
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МИД Франции заявил о краже личных данных граждан, зарегистрированных на интернет-платформе Ariane.

Сервис Ariane позволяет людям, отправившимся за границу, в режиме онлайн узнать информацию относительно безопасности их пребывания. Он был введен в эксплуатацию МИД Франции в 2010 году.

Для устранения повторных атак ведомство обратилось в национальную комиссию по информационным технологиям и свободе (CNIL), а также в судебные органы.

В настоящее время платформа продолжает работу. В МИД уверены, что "инциденты не ставят под сомнение его надежность и полезность для безопасности поездок французов за границу".

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что личные данные пользователей Amazon оказались в открытом доступе из-за технической ошибки.

В октябре текущего года компания Facebook заявила об утечке персональных данных российских пользователей.

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