2018-12-13T16:20:20+03:00
Политика

Савченко не явилась в суд после голодовки

Депутат Верховной рады не смогла прибыть на заседание из-за плохого самочувствия
Алена Басавина
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Савченко не явилась в судСавченко не явилась в судФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинский политик Надежда Савченко прекратила сухую голодовку в СИЗО. Депутат Верховной рады не смогла явиться в суд из-за головокружения, частичной потери слуха и зрения.

«Сегодня у меня первый день выхода из сухой голодовки продолжительностью семь суток. Физически я не могу принимать участие в заседании из-за головокружения и частичной потери зрения и слуха», - указано в заявлении депутата. Его зачитали на заседании в Шевченковском районном суде.

В результате заседание было перенесено на 17 декабря. Напомним, что к голодовке Савченко приступила 5 декабря из-за шантажа со стороны следователей СБУ.

Напомним, что Савченко обвиняют в подготовке терактов в Киеве. По версии следствия она планировала взрывы в здании парламента.

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