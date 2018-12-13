Савченко не явилась в суд после голодовки

13 Дек. 16:20 2018-12-13T16:20:20+03:00

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Украинский политик Надежда Савченко прекратила сухую голодовку в СИЗО. Депутат Верховной рады не смогла явиться в суд из-за головокружения, частичной потери слуха и зрения.

«Сегодня у меня первый день выхода из сухой голодовки продолжительностью семь суток. Физически я не могу принимать участие в заседании из-за головокружения и частичной потери зрения и слуха», - указано в заявлении депутата. Его зачитали на заседании в Шевченковском районном суде.

В результате заседание было перенесено на 17 декабря. Напомним, что к голодовке Савченко приступила 5 декабря из-за шантажа со стороны следователей СБУ.

Напомним, что Савченко обвиняют в подготовке терактов в Киеве. По версии следствия она планировала взрывы в здании парламента.