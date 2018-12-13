2018-12-13T16:20:20+03:00
Политика

Савченко не явилась в суд после голодовки

Депутат Верховной рады не смогла прибыть на заседание из-за плохого самочувствия
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments8
Савченко не явилась в судСавченко не явилась в судФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Украинский политик Надежда Савченко прекратила сухую голодовку в СИЗО. Депутат Верховной рады не смогла явиться в суд из-за головокружения, частичной потери слуха и зрения.

«Сегодня у меня первый день выхода из сухой голодовки продолжительностью семь суток. Физически я не могу принимать участие в заседании из-за головокружения и частичной потери зрения и слуха», - указано в заявлении депутата. Его зачитали на заседании в Шевченковском районном суде.

В результате заседание было перенесено на 17 декабря. Напомним, что к голодовке Савченко приступила 5 декабря из-за шантажа со стороны следователей СБУ.

Напомним, что Савченко обвиняют в подготовке терактов в Киеве. По версии следствия она планировала взрывы в здании парламента.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дональд Трамп отменил рождественский приём для СМИ в Белом доме
Путин "тоном Ельцина" рассказал, как отказался быть его преемником
Путин выступил за защиту трудовых прав интернет-сотрудников
Захарова: требование СССР о выводе американских войск из Японии должно учитываться в мирных переговорах
Новак: Россия готова к мирному урегулированию "газового" спора с Украиной
Путин рассказал школьникам, кто может возглавить страну
Украинскую журналистку выдворят из России за нарушение правил пребывания в стране
Генпрокуратура Германии открыла дело на страсбургского террориста
Захарова прокомментировала решение ЕП по «Северному потоку-2»
Правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять детей
Госдума приняла во II чтении закон о контроле операций по иностранным картам
Путин рассказал об интересе к генетике и искуственному интеллекту
Армия Израиля блокировала въезды и выезды из столицы Палестины
В Минтрансе США заявили о нехватке моряков на случай военной угрозы
Полиция Турции задержала трех человек в рамках расследования дела о крушения поезда
Количество погибших при стрельбе в Страсбурге возросло до трех
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за неправильную установку антенн
Количество пострадавших при крушении поезда в Анкаре достигло 84 человек
Николай Басков попал в комиксы Marvel о супергероях
Жительница Австралии прогнала четырехметрового питона, который заполз к ней в постель ночью
ЦИК Украины прекращает сотрудничество с российскими коллегами
Госдума упростила получение гражданства соотечественникам из Украины