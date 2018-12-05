Надежда Савченко объявила голодовку в СИЗО

СЕГОДНЯ 20:03 2018-12-05T20:03:40+03:00

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Украинский депутат Надежда Савченко объявила о сухой голодовке из-за шантажа и давления Службы безопасности Украины. Такое заявление политик сделала в Facebook.

«Следователи СБУ шантажируют и давят на народного депутата, председателя политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», требуя немедленного ознакомления с материалами дела от адвокатов, чтобы немедленно приступить к рассмотрению дела по существу в обмен на возможность видеться с родными, помощниками, восстановить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты Украины», - указано в сообщении.

По словам Савченко, сухая голодовка будет длиться до момента обеспечения ее прав и свобод согласно Конституции Украины и действующему законодательству.

Напомним, что Савченко обвиняют в подготовке терактов в Киеве. По версии следствия она планировала взрывы в здании парламента.