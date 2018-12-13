Мэй отказалась возглавить Консервативную партию на выборах 2022 года
Глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что не будет возглавлять Консервативную партию во время следующих выборов 2022 года. Об этом политик заявила во время саммита ЕС в Брюсселе.
«В моем сердце я очень бы хотела повести Консервативную партию на следующие всеобщие выборы, но я думаю, что это правильно, чтобы партия пошла на эти выборы с новым лидером», - приводит ТАСС слова Мэй. По ее словам, на данный момент для нее в приоритете Brexit.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, 12 декабря депутаты парламента от правящей Консервативной партии Великобритании провели тайное голосование по вопросу выражения вотума недоверия Терезе Мэй.
В поддержку премьера проголосовали 200 депутатов партии, против высказались 117. Это означает, что Мэй оставется и лидером Консервативной партии, и главой правительства Соединенного Королевства.