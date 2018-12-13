2018-12-13T17:42:42+03:00
Политика

Мэй отказалась возглавить Консервативную партию на выборах 2022 года

Премьер-министр Великобритании заявила, что хочет уступить место новому лидеру
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments1
Тереза Мэй откажется от поста председателя Консервативной партииТереза Мэй откажется от поста председателя Консервативной партииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что не будет возглавлять Консервативную партию во время следующих выборов 2022 года. Об этом политик заявила во время саммита ЕС в Брюсселе.

«В моем сердце я очень бы хотела повести Консервативную партию на следующие всеобщие выборы, но я думаю, что это правильно, чтобы партия пошла на эти выборы с новым лидером», - приводит ТАСС слова Мэй. По ее словам, на данный момент для нее в приоритете Brexit.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 12 декабря депутаты парламента от правящей Консервативной партии Великобритании провели тайное голосование по вопросу выражения вотума недоверия Терезе Мэй.

В поддержку премьера проголосовали 200 депутатов партии, против высказались 117. Это означает, что Мэй оставется и лидером Консервативной партии, и главой правительства Соединенного Королевства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госдума одобрила в I чтении поправки о борьбе с фиктивным ТО
В Польше арестовали россиянина из-за подозрения в терроризме
Путин заявил о сохранении культуры вне политики
Порошенко попросил НАТО создать в Черном море мониторинговую миссию
Путин назвал современные представления о бизнесе как о жульничестве вредным штампом
Дональд Трамп отменил рождественский приём для СМИ в Белом доме
Путин "тоном Ельцина" рассказал, как отказался быть его преемником
Савченко не явилась в суд после голодовки
Путин выступил за защиту трудовых прав интернет-сотрудников
Захарова: требование СССР о выводе американских войск из Японии должно учитываться в мирных переговорах
Новак: Россия готова к мирному урегулированию "газового" спора с Украиной
Путин рассказал школьникам, кто может возглавить страну
Украинскую журналистку выдворят из России за нарушение правил пребывания в стране
Генпрокуратура Германии открыла дело на страсбургского террориста
Захарова прокомментировала решение ЕП по «Северному потоку-2»
Правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять детей
Госдума приняла во II чтении закон о контроле операций по иностранным картам
Путин рассказал об интересе к генетике и искуственному интеллекту
Армия Израиля блокировала въезды и выезды из столицы Палестины
В Минтрансе США заявили о нехватке моряков на случай военной угрозы
Полиция Турции задержала трех человек в рамках расследования дела о крушения поезда
Количество погибших при стрельбе в Страсбурге возросло до трех
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за неправильную установку антенн
Количество пострадавших при крушении поезда в Анкаре достигло 84 человек
Николай Басков попал в комиксы Marvel о супергероях
Жительница Австралии прогнала четырехметрового питона, который заполз к ней в постель ночью
ЦИК Украины прекращает сотрудничество с российскими коллегами
Госдума упростила получение гражданства соотечественникам из Украины