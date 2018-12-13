2018-12-13T17:42:42+03:00
Политика

Мэй отказалась возглавить Консервативную партию на выборах 2022 года

Премьер-министр Великобритании заявила, что хочет уступить место новому лидеру
Алена Басавина
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Тереза Мэй откажется от поста председателя Консервативной партииТереза Мэй откажется от поста председателя Консервативной партииФото: REUTERS
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Глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что не будет возглавлять Консервативную партию во время следующих выборов 2022 года. Об этом политик заявила во время саммита ЕС в Брюсселе.

«В моем сердце я очень бы хотела повести Консервативную партию на следующие всеобщие выборы, но я думаю, что это правильно, чтобы партия пошла на эти выборы с новым лидером», - приводит ТАСС слова Мэй. По ее словам, на данный момент для нее в приоритете Brexit.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 12 декабря депутаты парламента от правящей Консервативной партии Великобритании провели тайное голосование по вопросу выражения вотума недоверия Терезе Мэй.

В поддержку премьера проголосовали 200 депутатов партии, против высказались 117. Это означает, что Мэй оставется и лидером Консервативной партии, и главой правительства Соединенного Королевства.

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