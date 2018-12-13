Тереза Мэй остается на посту премьера Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй смогла сохранить свой пост после проведенного в среду голосования о вынесении ей вотума недоверия. Об этом сообщил глава комитета 1922 Консервативной партии Грэм Брейди.

Голосовали консерваторы тайно. В поддержку Мэй проголосовали 200 депутатов партии, против высказались 117. Простое большинство (минимум 50%+1 голос) позволяет Мэй оставаться и лидером Консервативной партии, и главой правительства Соединенного Королевства.

"Согласно правилам, которые изложены в уставе Консервативной партии, новое голосование о доверии не может проводиться в течение как минимум одного года", - добавил Брейди.

Эксперты считают, что перевес в 83 голоса - большая победа Мэй. После этого ей удаться поставить на место своих оппонентов в партии, которые требуют более "жесткого Brexit". Также у премьера выросли шансы провести через парламент сделку с ЕС об условиях выхода страны, пишет ТАСС.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Тереза Мэй рассчитывает на проведение голосования по Brexit до 21 января. Об этом сообщил официальный представитель офиса премьера.

Премьер передала парламенту текст соглашения по Brexit и декларацию о дальнейших отношениях Лондона и Брюсселя 26 ноября. Работа над внушительным документом из 585 страниц шла почти два года. Договор будет регулировать отношения Лондона и Брюсселя после выхода Великобритании из ЕС.

Мэй попросила депутатов изучить его как можно быстрее, чтобы провести голосование. Глава кабмина заверила, что выход из ЕС позволит Великобритании вернуть контроль над границами и финансами. Также стране больше не придется принимать законы, предлагаемые Брюсселем.

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года. К этому времени правительство должно согласовать процедуру выхода с британскими законодателями и Европейским парламентом.

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