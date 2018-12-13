Путин назвал современные представления о бизнесе как о жульничестве вредным штампом

13 Дек. 17:47 2018-12-13T17:47:07+03:00

Российский лидер уверен, что предприниматель не должен думать лишь о том, как любыми способами заработать

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Президент России Владимир Путин назвал вредным штампом современные представления о бизнесе как о жульничестве, которое основано на обмане других людей с целью получения незаконной прибыли. С такой речью он выступил на открытом уроке "Направление прорыва" в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле.

Российский лидер ответил на высказывания о том, что начать бизнес с чистого листа - это "безбашенно".

"На самом деле, люди вот той среды, о которой она (ведущая) говорила: папа военный и так далее, особенно, скажем, 10-15 лет назад, а 20 тем более, считали, что бизнес - это жульничество, которое основано на обмане других людей с целью получения неправильной и незаконной прибыли для обогащения единиц за счет миллионов людей. Вот представления советского народа и в первые годы существования Российской Федерации, как нового государства, вот, что было в сознании подавляющего большинства граждан. Уверен, что и у нее было также, и у ее родителей было также", - заявил Путин.

Президент также высказал свое отношение к тем, кто любит выставлять свое богатство напоказ. По его мнению, "демонстрация - это признак нуворишества". Он также привел в пример людей, считающих, что конечная цель любого предпринимательства - извлечение прибыли. Как ответил президент, такие люди есть везде.

"И среди предпринимателей есть те, которые стремятся к извлечению прибыли любой ценой, вообще им на все наплевать, только бы деньги заработать", - заключил Путин.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин на площадке форума «Проектория» в Ярославле рассказал школьникам, кто может возглавить страну.