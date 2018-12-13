IBSF временно отстранила от соревнований пятерых российских бобслеистов

13 Дек. 23:42 2018-12-14T00:28:10+03:00

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В четверг, 13 декабря, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о временном отстранении пятерых российских спортсменов, которых обвинили в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи. В «черный список» попали Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Алексей Воевода и президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

Глава российской спортивной организации пообещал отстаивать права своих атлетов.

«Мы намерены биться до последнего, спортсменов я им не отдам. Поверьте, что мне сейчас важнее отстоять ребят, чем добиться своего оправдания», - сказал ТАСС Александр Зубков.

Он выразил надежду на то, что комиссия соберется в ближайшее время, и каждый отстраненный спортсмен на ней «обязательно изложит свою точку зрения».

«Мне очень грустно, что были отстранены спортсмены, которые уже понесли наказание в виде запрета на участие в Олимпийских играх 2018 года. А теперь им запрещают выступать на этапах Кубка мира», - добавил президент Федерации бобслея России.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в начале декабря Александр Зубков, лишенный Спортивным арбитражным судом (CAS) чемпионского титула и медалей Олимпиады в Сочи 2014 обратился с Мосгорсуд с иском о возможности сохранения титула и медалей на территории России, ссылаясь на презумпцию невиновности. Ни один из свидетелей CAS не подтвердил факт подмены допинг-пробы, а следовательно, обвинение основывается на домыслах.