2018-12-13T23:42:05+03:00
Спорт

IBSF временно отстранила от соревнований пятерых российских бобслеистов

Глава Федерации бобслея России пообещал отстаивать права спортсменов
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В четверг, 13 декабря, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о временном отстранении пятерых российских спортсменов, которых обвинили в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи. В «черный список» попали Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Алексей Воевода и президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

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