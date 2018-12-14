Меркель: ЕС хочет сохранить оговоренное с Лондоном соглашение по Brexit

14 Дек. 02:59 2018-12-14T03:10:13+03:00

Канцлер ФРГ отметила, что Евросоюз вынужден готовиться и к менее благоприятному сценарию

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз хочет сохранить уже согласованное соглашение с Великобританией по условиям Brexit, однако вынужден готовиться и к менее благоприятному для ЕС сценарию.

«Мы хотим на европейском и на национальных уровнях подготовиться в том числе к тому, чтобы работать над сценарием Brexit без сделки, однако наше желание – сохранить соглашение», - сказала она журналистам в Брюсселе после первого дня саммита лидеров ЕС.

При этом Ангела Меркель подчеркнула, что достигнутое с Лондоном соглашение не будет обсуждаться еще раз. Кроме того, по ее словам, Европейский союз хотел бы «быстро преодолеть переходную фазу backstop», чтобы все стороны после этого могли «развиваться в том направлении, в каком хотят», передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в итоговом заявлении лидеров 27 остающихся в ЕС стран говорится, что возобновление переговоров по соглашению об условиях «развода» Лондона с Брюсселем невозможно.