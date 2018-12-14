В ЕС заявили, что возобновление переговоров по соглашению о Brexit невозможно
Евросоюз намерен установить с Великобританией после Brexit как можно более тесные отношения, однако возобновление переговоров по соглашению об условиях «развода» Лондона с Брюсселем невозможно.
«ЕС остается привержен соглашению и намерен осуществить его ратификацию. Возобновление переговоров не обсуждается», - говорится в итоговом заявлении прошедшего накануне саммита лидеров Европейского союза.
По словам главы Евросовета Дональда Туска, Евросоюз готов приступить к обсуждению будущих отношений с Соединенным Королевством, как только соглашение о Brexit будет подписано. Переговоры должны начаться сразу после выхода страны из ЕС.
«Британцы должны решить, чего они хотят, вместо того, чтобы рассказывать нам, что мы должны сделать», - заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Он добавил, что британский премьер Тереза Мэй «усердно и отважно борется, но мы пока не видим результатов», передает ТАСС.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Мэй в Брюсселе попыталась добиться от европейских чиновников более выгодных для Лондона условий Brexit .
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