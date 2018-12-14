Россия и Китай воздержались при голосовании в СБ ООН по резолюции о помощи Сирии
При голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции, которая на год продлевает трансграничную помощь Сирии, делегации России и Китая воздержались. Об этом сообщил журналистам после заседания СБ российский постпред при Организации Василий Небензя, пояснив, почему.
Дело в том, что в резолюции, проект которой представили Кувейт и Швеция, оставлен без изменения механизм доставки гумпомощи сирийским регионам, а он устарел и не соответствует «новым на территории САР». Складывающаяся в стране ситуация требует, по словам Василия Небензи, «его критической донастройки с постепенным, но неотвратимым сворачиванием».
«То, что такое видение не нашло отражение в резолюции, определило наше голосование», - сказал российский дипломат.
Он добавил, что блокировать резолюцию не стали «исходя из гуманитарных соображений и с учетом обращений наших партнеров в регионе».
Со своей стороны, постпред Китая при ООН Ма Чжаосюй отметил, что при решении вопросов о доставке гумпомощи необходимо соблюдать принципы суверенитета Сирии и наладить координацию с сирийским правительством, «чтобы не допустить попадания гуманитарной помощи в руки террористов». Он тоже отметил, что принятый документ недоработан, передает Интерфакс.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что резолюция была принята единогласно.
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