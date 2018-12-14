2018-12-14T08:34:19+03:00
Спорт

Определились все участники плей-офф футбольной Лиги Европы

В 1/16 финала пробились и два российских футбольных клуба - «Краснодар» и «Зенит»
Дарья ИВАШКИНА
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Лига Европы считается вторым по значимости турниром для европейских футбольных клубов, входящих в УЕФАЛига Европы считается вторым по значимости турниром для европейских футбольных клубов, входящих в УЕФАФото: REUTERS
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Завершился групповой этап Лиги Европы-2018/19. Таким образом, теперь известны все участники следующего этапа турнира – 1/16 финала. В частности, в плей-офф пробились два российских футбольных клуба - «Краснодар» и питерский «Зенит».

Кроме того, в 1/16 финала по итогам группового этапа прошли следующие команды: немецкие «Байер» и «Айнтрахт», швейцарский «Цюрих», австрийские «Ред Булл» и «Рапид», шотландский «Селтик», чешская «Славия», турецкий «Фенербахче», английские «Арсенал» и «Челси», португальский «Спортинг», испанские «Бетис» и «Вильярреал», греческий «Олимпиакос», итальянский «Лацио», бельгийский «Генк», шведский «Мальме», киевский «Динамо», французский «Ренн» и белорусский БАТЭ.

Стоит отметить, что жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 17 декабря в швейцарском Ньоне. Первые же матчи этого этапа турнира пройдут 14 февраля 2019 года.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, с 2021 года появится Лига Европы-2 - для совсем скромных футбольных клубов.

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