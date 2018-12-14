Эрдоган назвал виновных в убийстве журналиста Хашкаджи

14 Дек. 16:15 2018-12-14T16:15:23+03:00

Президент Турции отметил, что данная тема до сих под является актуальной

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Аудиозапись убийства журналиста Джамаля Хашкаджи указывает, что к преступлению причастны приближенные к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальман Аль Сауду. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«На аудиозаписях есть голоса приближенных наследного принца, которые сыграли активную роль в этом деле», - цитирует турецкого лидера телеканал NTV. По его словам, тема убийства до сих пор не теряет своей актуальности.

Напомним, что обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в турецком Стамбуле. Позже королевство признало, что журналист был убит.

Американские спецслужбы подозревают, что к убийству журналиста имеет отношение наследный принц королевства. Мировое сообщество выступило с резкой критикой данного преступления и призвало Эр-Рияд организовать прозрачное расследование.