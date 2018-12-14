2018-12-14T21:04:27+03:00
Политика

Трамп рассказал о предстоящей торговой сделке с Китаем

Президент США пояснил, что соглашение может быть заключено «довольно скоро»
Алена Басавина
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Трамп намекнул на окончание торговой войны с КитаемТрамп намекнул на окончание торговой войны с КитаемФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский лидер Дональд Трамп анонсировал в скором времени заключение крупной сделки между США и Китаем. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, экономика Китая растет медленнее, чем ожидалось, из-за торговой войны с США. По этой причине Поднебесная скоро заключит соглашение.

«Китай хочет заключить значительную и всеобъемлющую сделку, и это может произойти, причем довольно скоро!» - указал политик.

Отметим, что ранее комитет по пошлинам при Госсовете КНР принял решение о заморозке введения дополнительных ввозных пошлин на импорт автомобилей из США до 31 марта 2019 года.

Напомним, что 1 декабря на полях саммита G20 прошла встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Американский лидер назвал переговоры «очень успешными» и объявил, что не будет поднимать пошлины на товары из Поднебесной после 1 января 2019 года.

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