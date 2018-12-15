Экс-посол США на Украине заявил о желании Вашингтона лишить Россию сильных армии и флота

СЕГОДНЯ 07:34 2018-12-15T07:34:09+03:00

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Бывший посол США на Украине, а ныне директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст рассказал о цели, которую преследуют США, вводя все новые и новые экономические санкции против России. По его словам, Соединенные Штаты накладывают ограничения, чтобы лишить нашу страну сильной армии и флота. При этом экс-дипломат добавил, что ограничительные меры «служат интересам» Вашингтона.

«Мы хотим, чтобы их (российская) экономика была слабее, потому что сильная экономика поддерживает сильную военную мощь. И мы не хотим, чтобы сильная агрессивная держава имела сильную армию или сильный морской флот. Так что санкции, конечно, служат нашим интересам», - сказал Хербст в эфире украинского телеканала «Прямой».

Между тем напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что конгресс США может не успеть одобрить новые антироссийские санкции до конца года. Так, о том, что у законодателей не хватает времени, журналистам в ноябре заявили сразу два американских сенатора - Джон Корнин и Боб Менендез.