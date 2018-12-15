2018-12-15T08:16:26+03:00
В мире

Константинопольский митрополит поддержал РПЦ в украинском вопросе

Как заметил митрополит Диоклийский Каллист, то, что Украина относится к Русской церкви, является «историческим фактом»
Дарья ИВАШКИНА
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Как заметил митрополит Диоклийский Каллист, то, что Украина относится к Русской церкви, является «историческим фактом»Как заметил митрополит Диоклийский Каллист, то, что Украина относится к Русской церкви, является «историческим фактом»Фото: REUTERS
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Митрополит Диоклийский Каллист - епископ Константинопольской православной церкви - поддержал позицию Русской православной церкви (РПЦ) в украинском вопросе. В частности, он согласен с Московским патриархатом в том, чьей канонической территорией является Украина.

«Меня совсем не радует позиция патриарха Варфоломея. При всем уважении к моему патриарху, я должен сказать, что согласен с выраженным Московским патриархатом мнением о том, что Украина относится к РПЦ», - сказал митрополит в интервью интернет-порталу «Слово Богослова».

Как подчеркнул священнослужитель, то, что Украина относится к Русской православной церкви, является «историческим фактом». «Поэтому я считаю, что Вселенский патриарх совершил ошибку, дав автокефалию двум раскольническим епископам - Филарету и Макарию», - добавил митрополит Диоклийский Каллист.

Напомним, киевские власти и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца текущего года получить томос об автокефалии от Константинополя. Так, уже 15 декабря в незалежной пройдет так называемый объединительный собор, на котором планируют создать новую, не связанную с Москвой, автокефальную церковь. Причем предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий отказался участвовать в этом сборище и отправил приглашение обратно в Стамбул.

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