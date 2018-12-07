Митрополит Киевский и всея Украины отверг приглашение на объединительный собор

СЕГОДНЯ 17:36 2018-12-07T18:06:06+03:00

Письмо от Константинопольского патриарха вернули без ответа обратно в Стамбул

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Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий вернул Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на так называемый объединительный собор. Письмо осталось без ответа. Об этом сообщил Союз православных журналистов.

«Блаженнейший Онуфрий, получив от патриарха Варфоломея письмо с приглашением на «объединительный собор», запечатал послание в конверт и без ответа отправил обратно автору. Точно так же намерены поступить и другие архиереи УПЦ, отсылая приглашения обратно», - приводит ТАСС информацию Союза.

Напомним, что в среду президент Украины Петр Порошенко объявил о дате так называемого «объединительного собора». Создать украинскую автокефальную церковь планируется 15 декабря.

Каноническая УПЦ приглашение на такое событие отвергла. Глава информационно-просветительского отдела церкви напомнил о разрыве евхаристического общения с Константинополем.