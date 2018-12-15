Турция намерена координировать свои действия в Сирии с Россией и США

15 Дек. 17:58 2018-12-15T18:19:42+03:00

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Вооруженные силы Турции намерены координировать свои действия на территории Сирии с российскими и американскими представителями. Такое заявление советник президента республики Ибрагим Калын сделал в кулуарах Дохийского форума.

По его мнению, подобные меры позволят избежать любой конфронтации сторон в Сирии.

"Мы являемся частью международной коалиции против ИГ* и поддерживаем борьбу с "Исламским государством"*, поэтому мы хотим координировать наши усилия, наши военные будут в тесном контакте с американцами, россиянами и другими членами коалиции в Сирии", - заявил Калын.

При этом он подчеркнул, что Анкара уже разработала механизм по предотвращению конфликтов, который в скором времени будет реализован, передает РИА Новости.

* - запрещенная на территории России террористическая организация.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Пентагон назвал недопустимыми односторонние действия Турции в Сирии