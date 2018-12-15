2018-12-15T18:41:57+03:00
Политика

Трамп анонсировал отставку главы МВД США

Райан Зинке покинет свой пост до конца 2018 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МВД США Райан ЗинкеГлава МВД США Райан ЗинкеФото: REUTERS
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Министр внутренних дел Соединенных Штатов Райан Зинке, который пробыл на этом посту почти два года, уйдет в отставку в конце 2018-го. Об этом сообщил хозяин Белого дома Дональд Трамп.

По его словам, объявление о новом главе МВД будет сделано администрацией на следующей неделе.

"Райан многого достиг, и я хочу поблагодарить его за его службу нашему народу", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Причина отставки Зинке не называется, однако, по данным The New York Times, в последнее время министр становился фигурантом сразу нескольких дел о нарушении этических правил.

Сайт kp.ru писал о том, что в октябре Трамп рассматривал также отставку главы Пентагона Джеймса Меттиса. Президент указывал на то, что этот "хороший человек" все же является демократом.

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