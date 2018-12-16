2018-12-16T10:45:44+03:00
В мире

Жителям Калифорнии разрешили вернуться в свои дома после пожаров

Режим эвакуации на территории американского штата полностью отменен
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Локализовать возгорание смогли лишь 25 ноябряЛокализовать возгорание смогли лишь 25 ноябряФото: REUTERS
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Власти округа Бьютт американского штата Калифорния полностью отменили режим эвакуации, введенный из-за разрушительных пожаров, и разрешили местным жителям вернуться в свои дома. Об этом сообщается в заявлении, распространенном пресс-службой окружного управления шерифа.

Владельцы домов, расположенных в затронутых огнем районах, начали возвращаться обратно уже в субботу, 15 декабря. Для лиц же, которые проживают в округе Бьютт не на постоянной основе, въезд будет открыт утром в воскресенье.

Оказание коммунальных услуг в пострадавших районах все еще ограничено, однако профильные службы работают над ликвидацией последний стихийного бедствия. Также жителям рекомендовали пока не проводить слишком много времени рядом со сгоревшими зданиями, поскольку существует риск повергнуться воздействию канцерогенных веществ, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, пожар в Калифорнии начался 8 ноября, а локализовать его удалось лишь спустя почти три недели. Таким образом это возгорание стало самым крупным и разрушительным в истории штата. Стихия унесла жизни не менее 5 человек, еще около 470 все еще числятся пропавшими без вести. Площадь выгоревшей территории составила около 620 квадратных километров.

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