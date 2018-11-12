2018-11-12T12:45:00+03:00
В мире

Пожары в Калифорнии: пламя не щадит даже звезд Голливуда

Президент Дональд Трамп уже объявил режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров в Калифорнии [видео]
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Количество жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 30 человек.Количество жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 30 человек.Фото: REUTERS
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Лесные пожары на севере Калифорнии, по словам специалистов, стали самыми разрушительными за всю историю штата. Число погибших уже превысило 30 человек, и, вероятно, эта цифра в ближайшее время только вырастет. Ведь для того, чтобы остановить огонь, пожарным может потребоваться еще 2-3 недели.

Thousands fleeing fast-moving California wildfires.

Больше всего жертв и разрушений пришлось на город Пэрадайс - фотографии от туда напоминают сцену армагеддона, так как стихия буквально превратила населенный пункт в груду угля и пепла.

Без крыши над головой осталось более 200 тысяч человек. По сообщениям агентства Associated Press 228 калифорнийцев числятся пропавшими без вести. Около семи тысяч домов сгорели дотла - это на несколько тысяч больше, чем в прошлом году, когда пламя охватило порядка 15 тысяч гектаров калифорнийской земли.

Сильный пожар стер с лица земли город Пэрадайс в Калифорнии. Фото: REUTERS

Сильный пожар стер с лица земли город Пэрадайс в Калифорнии.Фото: REUTERS

ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ

Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп: «Плохо управляют лесным хозяйством. Миллиарды долларов выделяются каждый год, и столько потерянных жизней из-за грубого нарушения контроля за лесами. Немедленно исправьте это, или больше никаких федеральных выплат!». После этого американский лидер добавил: «При правильном управлении лесами мы можем положить конец разрушениям, которые то и дело происходят в Калифорнии. Поумнейте!».

Слова Трампа вызвали бурю негодования в соцсетях. Глава общества профессиональных пожарных Калифорнии сказал, что президент «плохо информирован», а его заявления «ошибочны, несвоевременны и унизительны».

Nueve muertos y 35 desaparecidos en incendios de California.

ЗНАМЕНИТЫЕ ПОГОРЕЛЬЦЫ

По словам спасателей, пожар распространяется в сторону Тихого океана, из-за чего под угрозу попали прибрежные районы, в том числе популярный калифорнийский курорт Малибу, где живут многие звезды шоу-бизнеса. Так, оттуда уже эвакуировали Леди Гагу, Шер и режиссера Гильермо дель Торо.

«Только что приземлилась дома, у меня был час на то, чтобы собрать свои вещи и эвакуироваться» - написала в «Instagram» светская львица Ким Кардашьян. Ее муж, рэпер Канье Уэст призвал всех молиться и сообщил, что вся их семья в безопасности.

Без дома остался и актер Джерард Батлер, известный по фильмам «300 спартанцев» и «Законопослушный гражданин». Он выложил в соцсети фотографию до основания сгоревших коттеджа и автомобиля, сопроводив снимки подписью: «Вернулся в мой дом в Малибу. Душераздирающее время для Калифорнии».

Актер Джерард Батлер лишился дома в Малибу. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Актер Джерард Батлер лишился дома в Малибу.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Канадский певец Нил Янг тоже рассказал о своей трагедии: «Я потерял дом еще до пожара в Калифорнии и теперь потерял еще один», — написал музыкант на своем официальном сайте.

- Это аномалия. И она будет продолжаться и усиливаться в ближайшие 10-15-20 лет, - сказал губернатор Калифорнии Джерри Браун. - К сожалению, пожарам способствуют жара и засуха. От этих факторов не избавиться. Они будут только усиливаться.

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