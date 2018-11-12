Пожары в Калифорнии: пламя не щадит даже звезд Голливуда
Лесные пожары на севере Калифорнии, по словам специалистов, стали самыми разрушительными за всю историю штата. Число погибших уже превысило 30 человек, и, вероятно, эта цифра в ближайшее время только вырастет. Ведь для того, чтобы остановить огонь, пожарным может потребоваться еще 2-3 недели.
Thousands fleeing fast-moving California wildfires.
Больше всего жертв и разрушений пришлось на город Пэрадайс - фотографии от туда напоминают сцену армагеддона, так как стихия буквально превратила населенный пункт в груду угля и пепла.
Без крыши над головой осталось более 200 тысяч человек. По сообщениям агентства Associated Press 228 калифорнийцев числятся пропавшими без вести. Около семи тысяч домов сгорели дотла - это на несколько тысяч больше, чем в прошлом году, когда пламя охватило порядка 15 тысяч гектаров калифорнийской земли.
Сильный пожар стер с лица земли город Пэрадайс в Калифорнии.Фото: REUTERS
ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ
Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп: «Плохо управляют лесным хозяйством. Миллиарды долларов выделяются каждый год, и столько потерянных жизней из-за грубого нарушения контроля за лесами. Немедленно исправьте это, или больше никаких федеральных выплат!». После этого американский лидер добавил: «При правильном управлении лесами мы можем положить конец разрушениям, которые то и дело происходят в Калифорнии. Поумнейте!».
Слова Трампа вызвали бурю негодования в соцсетях. Глава общества профессиональных пожарных Калифорнии сказал, что президент «плохо информирован», а его заявления «ошибочны, несвоевременны и унизительны».
Nueve muertos y 35 desaparecidos en incendios de California.
ЗНАМЕНИТЫЕ ПОГОРЕЛЬЦЫ
По словам спасателей, пожар распространяется в сторону Тихого океана, из-за чего под угрозу попали прибрежные районы, в том числе популярный калифорнийский курорт Малибу, где живут многие звезды шоу-бизнеса. Так, оттуда уже эвакуировали Леди Гагу, Шер и режиссера Гильермо дель Торо.
«Только что приземлилась дома, у меня был час на то, чтобы собрать свои вещи и эвакуироваться» - написала в «Instagram» светская львица Ким Кардашьян. Ее муж, рэпер Канье Уэст призвал всех молиться и сообщил, что вся их семья в безопасности.
Без дома остался и актер Джерард Батлер, известный по фильмам «300 спартанцев» и «Законопослушный гражданин». Он выложил в соцсети фотографию до основания сгоревших коттеджа и автомобиля, сопроводив снимки подписью: «Вернулся в мой дом в Малибу. Душераздирающее время для Калифорнии».
Актер Джерард Батлер лишился дома в Малибу.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Канадский певец Нил Янг тоже рассказал о своей трагедии: «Я потерял дом еще до пожара в Калифорнии и теперь потерял еще один», — написал музыкант на своем официальном сайте.
- Это аномалия. И она будет продолжаться и усиливаться в ближайшие 10-15-20 лет, - сказал губернатор Калифорнии Джерри Браун. - К сожалению, пожарам способствуют жара и засуха. От этих факторов не избавиться. Они будут только усиливаться.