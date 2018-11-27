СЕГОДНЯ 18:06 2018-11-27T18:06:44+03:00

Власти США оценили ущерб от пожара в Калифорнии в миллиардах долларах. Фото: REUTERS

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Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ущерб от самого крупного пожара в истории Калифорнии составит миллиарды долларов. Такие выводы он сделала по итогам поездки в Парадайс, который полностью уничтожил пожар «Кэмп». Об этом сообщило агентство Associated Press.

«Я предпочел бы расходовать деньги из федерального бюджета на множество вещей, но не быть вынужденным ликвидировать нанесенный [огнем] ущерб», - сказал министр. К настоящему моменту федеральное правительство выделило более $20 млн жителям Калифорнии, потерявшим жилье.

Природный пожар в Калифорнии начался 8 ноября и далее распространился по всему штату. Жертвами стихии стали 85 человек, и еще более 470 числятся пропавшими без вести. Известно, что площадь выгоревшей территории составила около 620 квадратных километров.

Как сообщал сайт kp.ru, самый крупный пожар в истории Калифорнийского штата получилось локализовать лишь 25 ноября, спустя почти через три недели.