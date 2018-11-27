Власти США оценили ущерб от пожара в Калифорнии в миллиардах долларах
Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ущерб от самого крупного пожара в истории Калифорнии составит миллиарды долларов. Такие выводы он сделала по итогам поездки в Парадайс, который полностью уничтожил пожар «Кэмп». Об этом сообщило агентство Associated Press.
«Я предпочел бы расходовать деньги из федерального бюджета на множество вещей, но не быть вынужденным ликвидировать нанесенный [огнем] ущерб», - сказал министр. К настоящему моменту федеральное правительство выделило более $20 млн жителям Калифорнии, потерявшим жилье.
Природный пожар в Калифорнии начался 8 ноября и далее распространился по всему штату. Жертвами стихии стали 85 человек, и еще более 470 числятся пропавшими без вести. Известно, что площадь выгоревшей территории составила около 620 квадратных километров.
Как сообщал сайт kp.ru, самый крупный пожар в истории Калифорнийского штата получилось локализовать лишь 25 ноября, спустя почти через три недели.
Самые разрушительные пожары в истории Калифорнии.