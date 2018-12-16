2018-12-16T18:21:33+03:00
В мире

КНДР заявила о возможности отказа от денуклеаризации из-за давления США

В Пхеньяне выразили надежду на то, что Вашингтон когда-нибудь поймет, что «максимальный нажим на Северную Корею не даст результатов»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
КНДР заявила о возможности отказа от денуклеаризации из-за давления СШАКНДР заявила о возможности отказа от денуклеаризации из-за давления СШАФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В КНДР предупредили, что могут навсегда отказаться от денуклеаризации из-за давления США.

В комментарии Института по делам Соединенных Штатов при северокорейском МИДе подчеркивается, что «повышение интенсивности санкций, нажим и шумиха вокруг прав человека» не заставят Пхеньян отказаться от ядерного оружия. «Наоборот, это вызовет никому нежелательный результат - закрытие навсегда пути к денуклеаризации на Корейском полуострове», - говорится в заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Также там отмечается, что американские политики практически каждый день допускали оскорбительные высказывания в адрес КНДР.

При этом Институт по делам США выразил надежду на то, что в Вашингтоне когда-нибудь поймут, что давление на Пхеньян не даст результатов, а также призвал американцев «с искренностью подойти к выполнению сингапурского совместного заявления лидеров двух стран».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, первый в истории саммит США - КНДР прошел 12 июня текущего года в Сингапуре. По итогам переговоров американский и северокорейский лидеры Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали всеобъемлющий документ, в котором, в частности, Пхеньян подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Причем в КНДР к этому соглашению отнеслись серьезно и сразу приступили к выполнению его ключевых пунктов.

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Союз» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане
Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу из-за двух дронов над ВПП
Турция предлагала экспертам из США изучить российские С-400
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза