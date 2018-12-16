КНДР заявила о возможности отказа от денуклеаризации из-за давления США

СЕГОДНЯ 18:18 2018-12-16T18:21:33+03:00

В Пхеньяне выразили надежду на то, что Вашингтон когда-нибудь поймет, что «максимальный нажим на Северную Корею не даст результатов»

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В КНДР предупредили, что могут навсегда отказаться от денуклеаризации из-за давления США.

В комментарии Института по делам Соединенных Штатов при северокорейском МИДе подчеркивается, что «повышение интенсивности санкций, нажим и шумиха вокруг прав человека» не заставят Пхеньян отказаться от ядерного оружия. «Наоборот, это вызовет никому нежелательный результат - закрытие навсегда пути к денуклеаризации на Корейском полуострове», - говорится в заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Также там отмечается, что американские политики практически каждый день допускали оскорбительные высказывания в адрес КНДР.

При этом Институт по делам США выразил надежду на то, что в Вашингтоне когда-нибудь поймут, что давление на Пхеньян не даст результатов, а также призвал американцев «с искренностью подойти к выполнению сингапурского совместного заявления лидеров двух стран».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, первый в истории саммит США - КНДР прошел 12 июня текущего года в Сингапуре. По итогам переговоров американский и северокорейский лидеры Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали всеобъемлющий документ, в котором, в частности, Пхеньян подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Причем в КНДР к этому соглашению отнеслись серьезно и сразу приступили к выполнению его ключевых пунктов.