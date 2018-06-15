2018-06-15T19:09:34+03:00
В мире

Трамп рассказал о химии между ним и Ким Чен Ыном и анонсировал встречу с Путиным

Американский лидер временно решил сменить Twitter на общение с журналистами на северной лужайке Белого дома
Аббас ДЖУМАAbbasdjuma@IBN_MOHAMMAD
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Дональд Трамп и Ким Чен Ын перед началом переговоров в Сингапуре, 12 июня 2018 г.Дональд Трамп и Ким Чен Ын перед началом переговоров в Сингапуре, 12 июня 2018 г.Фото: REUTERS
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Дональд Трамп дал большое интервью телеканалу Fox News. Журналисты утреннего шоу Fox & Friends (любимая передача Трампа) буквально поймали главу Белого дома так, что создалось полное впечатление живого, не заготовленного заранее разговора. В импровизационной манере президент США рассказал, что думает об обвинениях в свой адрес, о коллегах по G7, о северокорейском лидере и много о чем ещё. «Комсомолка» приводит самые интересные цитаты из беседы Трампа с журналистом Стивом Дооси.

ПРО ВСТРЕЧУ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

На вопрос корреспондента о возможных переговорах с президентом России Трамп ответил: «Это возможно».

О ВОЗВРАЩЕНИИ РОССИИ В «БОЛЬШУЮ ВОСЬМЕРКУ»

В интервью Трамп объяснил своё предложение вернуть Москву в международный формат: «Все это началось с того, что какой-то репортер мне крикнул: «Должен ли Путин быть в Большой семерке?». А я ответил: «Нет, Путин должен быть в Большой восьмерке» — сказал президент США.

О КИМ ЧЕН ЫНЕ И КНДР

«Мы очень хорошо поладили. У нас была хорошая химия. Я дал ему свой прямой номер, теперь он может позвонить мне, если у него возникнут трудности. Я могу позвонить ему, у нас есть связь. Это очень хорошо»

«Он крутой. Когда он говорит, его люди сидят и внимательно слушают его. Я хочу, чтобы мои люди поступали так же»

«Я не хочу, чтобы ядерное оружие уничтожило вас и вашу семью. Я хочу иметь хорошие отношения с Северной Кореей. Я хочу иметь хорошие отношения со многими странами».

«Когда я говорил с президентом Обамой, он, по существу, был готов вступить в войну с Северной Кореей».

О ЯДЕРНОЙ СДЕЛКЕ С ИРАНОМ

«Когда-нибудь, может уже скоро, иранцы вернутся и захотят заново заключить сделку. Они действовали гадко, и я положил этому конец. Я вышел из соглашения и считаю, что после этого они начали относиться к Америке с гораздо большим уважением. Они больше не смотрят в сторону Средиземного моря, а пытаются выжить».

О РАССЛЕДОВАНИИ СПЕЦПРОКУРОРА МЮЛЛЕРА И О ФБР

«Я бы хотел встретиться с ним, но расследование, как представляется, идет очень предвзято».

«Люди, работающие в ФБР, великолепны, и если бы там проводили опрос, я бы оказался победителем по итогам этого опроса, - заявил Трамп. - Но руководство ФБР было ужасным. Посмотрите, что происходило: они планировали действия против моего избрания».

О КРЫМЕ

«Крым потерял президент Обама, просто, чтобы вы понимали. Это произошло задолго до того, как я сюда пришел. Это его вина. Путин просто не уважал его».

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Небывалое случилось: президент США Дональд Трамп встретился со своим северокорейским коллегой. На нейтральной территории — в Сингапуре. Всего год назад Пхеньян проводил одно ракетно-ядерное испытание за другим, а Вашингтон стягивал к Корейскому полуострову ударные авианосные группировки. Всего полгода назад Штаты грозили обрушить на оппонента «огонь, какого не видел свет», а КНДР — дать достойный отпор (в том числе с использованием реакции неуправляемого расщепления урана) (подробности)

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