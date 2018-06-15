Трамп рассказал о химии между ним и Ким Чен Ыном и анонсировал встречу с Путиным
Дональд Трамп дал большое интервью телеканалу Fox News. Журналисты утреннего шоу Fox & Friends (любимая передача Трампа) буквально поймали главу Белого дома так, что создалось полное впечатление живого, не заготовленного заранее разговора. В импровизационной манере президент США рассказал, что думает об обвинениях в свой адрес, о коллегах по G7, о северокорейском лидере и много о чем ещё. «Комсомолка» приводит самые интересные цитаты из беседы Трампа с журналистом Стивом Дооси.
ПРО ВСТРЕЧУ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
На вопрос корреспондента о возможных переговорах с президентом России Трамп ответил: «Это возможно».
О ВОЗВРАЩЕНИИ РОССИИ В «БОЛЬШУЮ ВОСЬМЕРКУ»
В интервью Трамп объяснил своё предложение вернуть Москву в международный формат: «Все это началось с того, что какой-то репортер мне крикнул: «Должен ли Путин быть в Большой семерке?». А я ответил: «Нет, Путин должен быть в Большой восьмерке» — сказал президент США.
О КИМ ЧЕН ЫНЕ И КНДР
«Мы очень хорошо поладили. У нас была хорошая химия. Я дал ему свой прямой номер, теперь он может позвонить мне, если у него возникнут трудности. Я могу позвонить ему, у нас есть связь. Это очень хорошо»
«Он крутой. Когда он говорит, его люди сидят и внимательно слушают его. Я хочу, чтобы мои люди поступали так же»
«Я не хочу, чтобы ядерное оружие уничтожило вас и вашу семью. Я хочу иметь хорошие отношения с Северной Кореей. Я хочу иметь хорошие отношения со многими странами».
«Когда я говорил с президентом Обамой, он, по существу, был готов вступить в войну с Северной Кореей».
О ЯДЕРНОЙ СДЕЛКЕ С ИРАНОМ
«Когда-нибудь, может уже скоро, иранцы вернутся и захотят заново заключить сделку. Они действовали гадко, и я положил этому конец. Я вышел из соглашения и считаю, что после этого они начали относиться к Америке с гораздо большим уважением. Они больше не смотрят в сторону Средиземного моря, а пытаются выжить».
О РАССЛЕДОВАНИИ СПЕЦПРОКУРОРА МЮЛЛЕРА И О ФБР
«Я бы хотел встретиться с ним, но расследование, как представляется, идет очень предвзято».
«Люди, работающие в ФБР, великолепны, и если бы там проводили опрос, я бы оказался победителем по итогам этого опроса, - заявил Трамп. - Но руководство ФБР было ужасным. Посмотрите, что происходило: они планировали действия против моего избрания».
О КРЫМЕ
«Крым потерял президент Обама, просто, чтобы вы понимали. Это произошло задолго до того, как я сюда пришел. Это его вина. Путин просто не уважал его».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп показал Киму своего «зверя». Итоги исторического саммита США-КНДР в Сингапуре
Небывалое случилось: президент США Дональд Трамп встретился со своим северокорейским коллегой. На нейтральной территории — в Сингапуре. Всего год назад Пхеньян проводил одно ракетно-ядерное испытание за другим, а Вашингтон стягивал к Корейскому полуострову ударные авианосные группировки. Всего полгода назад Штаты грозили обрушить на оппонента «огонь, какого не видел свет», а КНДР — дать достойный отпор (в том числе с использованием реакции неуправляемого расщепления урана) (подробности)
КСТАТИ
Трампу и Киму советуют провести интернациональный демонтаж ядерного оружия
Эксперты в Женеве пишут план рекомендаций для укрепления стабильности в мире (подробности)
Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»