«Все идет хорошо»: Трамп заявил, что он смог предотвратить войну с КНДР

СЕГОДНЯ 15:01 2018-07-03T15:01:21+03:00

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Президент США Дональд Трамп заявил, что он смог предотвратить войну с КНДР. По словам хозяина Белого дома, только лишь благодаря его действиям в настоящее время «все идет хорошо». В частности, как отметил глава Соединенных Штатов, уже в течение восьми месяцев Пхеньян не производит никаких запусков ракет.

«Много хороших разговоров (прошло) с Северной Кореей - все идет хорошо! <…> Вся Азия в восторге. Только оппозиционная партия, которая включает лживые новости, жалуется. Если бы не я, сейчас мы бы были в состоянии войны с Северной Кореей!» - написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса, состоялся первый в истории саммит США - КНДР. По итогам этих переговоров американский и северокорейский лидеры Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали всеобъемлющий документ, в котором, в частности, глава КНДР подтвердил свою приверженность плану полной денуклеаризации Корейского полуострова.