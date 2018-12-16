Порошенко рассказал о сроках действия военного положения на Украине

СЕГОДНЯ 19:20 2018-12-16T19:26:39+03:00

Президент незалежной пообещал не продлевать введенный ранее в ряде регионов страны режим, если не будет «открытой агрессии РФ»

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В воскресенье, 16 декабря, президент Украины Петр Порошенко рассказал о сроках действия военного положения в стране. По его словам, режим, введенный в ряде регионов незалежной на 30 дней с 26 ноября, не будет продлен, если не будет «открытой агрессии со стороны России».

«Военное положение не будет продолжено, если не будет широкомасштабной агрессии войск РФ на территорию Украины за пределами линии разграничения в Донбассе и на границе с Крымом», - цитирует Порошенко ТАСС.

Также украинский лидер заверил, что после окончания действия военного положения в стране начнется подготовка к президентским выборам.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 26 ноября Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения на 60 дней, то есть до 25 января. Однако Верховная рада, рассмотрев этот документ на своем заседании, утвердила введение такого режима только на 30 дней и лишь в некоторых областях незалежной.

Что касается президентских выборов на Украине, то они намечены на 31 марта 2019 года.