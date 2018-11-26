Порошенко подписал указ о военном положении

В 15:00 по местному времени президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения на 60 дней, до 25 января. Впрочем, последнее слово пока ещё остаётся за Верховной Радой, которая в ближайшие часы рассмотрит этот документ на заседании. В парламенте немало противников президента (и его инициативы), но, по мнению экспертов, вероятность утверждения этого указа большинством голосов весьма высока.

В случае принятия военного положения, в стране фактически вводится диктатура с запретом на агитации и митинги, комендантским часом, возможностью мобилизации людей в армию и военно-полевые работы, установление официальной цензуры в СМИ и другие ограничения.

Напомним, этой ситуации предшествовала провокация с попыткой прорыва двух эскадр украинских ВМС к Керченскому проливу 25 ноября, по итогом которой три корабля-нарушителя вместе с экипажами были задержаны ФСБ, а Киев обвинил Москву в «агрессии».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина переходит на «военное положение». Что это значит

Всеобщей мобилизации и наступления в Донбассе не будет. И выборов — тоже не будет... (подробности)

Пограничный конфликт: Украина решила поиграть с Россией в морской бой. Чего ждать дальше?

Воскресным днем 25 ноября незалежная напомнила, что является великой морской державой на страх соседям. Пять кораблей, включая рейдовый буксир и катера, стали с двух сторон из Черного и Азовского морей на всех парах прорываться к российскому Керченскому проливу. (подробности)

Украинские военные корабли пытались без должного уведомления прорваться к Керченскому мосту. Но получили отпор

Уверен, украинские моряки, отправлявшиеся в свой беспримерный поход из Одессы в Мариуполь, были преисполнены самых патриотических чувств. Шутка ли, пройти вдоль вражеского побережья, нашпигованного самыми современными оружейными системами, забраться в узкое горлышко Керченского пролива, проползти под Крымским мостом и победоносно ворваться в Азовское море под хоровое исполнение гимна Украины... (подробности)

РЕАКЦИЯ

Спикер МИД РФ Мария Захарова - радио «КП»: Из-за инцидента возле Крымского моста Россия собирает Совбез ООН

Три украинских военных корабля задержаны после того, как специально нарушили государственную границу нашей страны (подробности)

Лавров: Провокация в Керченском проливе состоялась по приказу Киева

Глава МИД РФ заявил, что действия украинских кораблей создали опасную ситуацию в акватории Черного и Азовского морей (подробности)