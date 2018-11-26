2018-11-26T16:31:18+03:00
Политика

Порошенко подписал указ о военном положении

В ближайшие часы его должна утвердить Верховная Рада
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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В случае принятия военного положения, в стране фактически вводится диктатураВ случае принятия военного положения, в стране фактически вводится диктатураФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В 15:00 по местному времени президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения на 60 дней, до 25 января. Впрочем, последнее слово пока ещё остаётся за Верховной Радой, которая в ближайшие часы рассмотрит этот документ на заседании. В парламенте немало противников президента (и его инициативы), но, по мнению экспертов, вероятность утверждения этого указа большинством голосов весьма высока.

В случае принятия военного положения, в стране фактически вводится диктатура с запретом на агитации и митинги, комендантским часом, возможностью мобилизации людей в армию и военно-полевые работы, установление официальной цензуры в СМИ и другие ограничения.

Напомним, этой ситуации предшествовала провокация с попыткой прорыва двух эскадр украинских ВМС к Керченскому проливу 25 ноября, по итогом которой три корабля-нарушителя вместе с экипажами были задержаны ФСБ, а Киев обвинил Москву в «агрессии».

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