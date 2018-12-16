Грузинские оппозиционеры установили палатки у парламента в Тбилиси

16 Дек. 21:24 2018-12-16T21:24:43+03:00

Грузинские оппозиционеры не согласны с результатами состоявшегося в ноябре второго тура президентских выборов Фото: REUTERS

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В воскресенье вечером, 16 декабря, сторонники бывшей правящей в Грузии партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и экс-президента республики Михаила Саакашвили устроили акцию протеста в Тбилиси.

Как стало известно, около 100-150 человек собрались на проспекте Руставели и установили две палатки у здания парламента страны. При этом один из организаторов этой акции Леван Хабеишвили заявил, что у него и его соратников «есть еще десятки палаток», сообщает телеканал «Рустави 2».

Таким образом грузинская оппозиция решила выразить свое несогласие с результатами состоявшегося в ноябре второго тура президентских выборов.

Стоит отметить, что ранее в воскресенье бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который в настоящее время находится в Нидерландах, обратился к своим соратникам через свою страницу в Facebook: именно он и призвал оппозиционеров собраться на проспекте Руставели в Тбилиси.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 28 ноября в Грузии прошел второй тур президентских выборов, по итогам которого Саломе Зурабишвили получила 59,52% голосов избирателей. А 16 декабря в грузинском городе Телави состоялась инаугурация пятого президента республики.