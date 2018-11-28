Грузия голосует за Евросоюз, НАТО и Саакашвилли

Давно я не видела такого взрыва предвыборных эмоций и страстей, как в сегодняшней Грузии. Когда пожилые дамы, вышедшие из избирательного участка, на таком хорошем русском матерном высказывают свое мнение о нелюбимом кандидате, что даже мне их не переплюнуть. Когда джентльмены в приличных пальто так бурно жестикулируют, что создают заторы на маленьких улочках из любопытных прохожих, которые остановились их послушать. И это при том, что первый тур президентских выборов сонная, замершая Грузия практически проигнорировала, полностью уверенная, что победит правящая партия «Грузинская мечта». (Тем более, что президент особой роли в стране не играет: Грузия – парламентская республика, где правящая партия назначает премьера, который всем и рулит). И вдруг случился такой конфуз: разрыв между двумя партиями – «Единое национальное движение» (националисты, сторонники Саакашвили) и «Грузинская мечта» - составил в первом туре менее одного процента! И никто не набрал больше 50 процентов. Поэтому и потребовался второй тур.

Страна раскололась ровно пополам. Но сегодня было не так, как в первый раз - в участки выстраивались очереди.

- О, наконец-то, в страну вернется наш великий, блестящий Саакашвили! Патриот родной земли! Именно при нем весь мир узнал о существовании крохотной, но древнейшей Грузии, - восклицает 73-летняя бывшая оперная певица по имени Инна. Во рту у нее всего три зуба, зато на плечах потертая норковая шубка и кокетливый берет на голове.

- Но, пардон, вы же голосуете за Григола Вашадзе, кандидата от партии «Единое национальное движение», - возражаю я. – При чем тут Саакашвили?

- Разумеется, Вашадзе немедленно вернет в страну нашего героя Саакашвили. Он об этом уже официально заявил. Ведь его прекрасная жена - великая балерина Нино Ананиашвили – крестная сына Саакашвили. О, каким счастьем для нас будет видеть их всех троих у власти! Тем более Вашадзе работал в МИДе СССР. А что бы там ни говорили, это прекрасная школа. И я надеюсь, что мы больше никогда не увидим этого карлика Бидзину Иванишвили (экс-премьера Грузии, поддерживает партию «Грузинская мечта». - Авт.).

- Но он довольно привлекательный мужчина! – смеюсь я.

- У вас, у русских, странные вкусы, - презрительно кривит губки моя собеседница. - Такой великий народ, такая прекрасная история, и мы, грузины, вас просто обожаем, но почему вы живете в такой разрухе, грязи и бандитизме?

- А давно вы были в России?

- Двадцать пять лет назад. Но там ничего не изменилось.

- Оставим в покое Россию. При чем тут Бидзина Иванишвили, если кандидат от правящей партии Саломея (простите, Саломе) Зурабишвили.

- Ага! Вы не зря оговорились! Вспомните Библию! Саломея, падчерица царя Ирода, преподнесла Ироду голову Иоанна Крестителя на блюде. И вы хотите, чтобы мы голосовали за женщину с таким дьявольским именем? (О Боже! – думаю я. – Грузины эмоциональны даже для меня).

Мой старый друг Мераб, бизнесмен, человек спокойный и рассудительный, крайне обеспокоен всей этой истерикой:

- Все уже забыли, что при Саакашвили триста тысяч человек, людей бизнеса, сидели в тюрьмах, где над ними издевались. У них отбирали квартиры, дома, машины. Коррупция стала прерогативой государства, когда угрозами даже у среднего класса вымогали последнее. Хотя мне ни одна партия не нравится. «Грузинская мечта», придя к власти, так и не сумела наказать за преступления людей Саакашвили: всех этих прокуроров-взяточников, полицейских, политиков-шантажистов.

- Это вовсе не соперничество двух партий, - говорит мне доктор философских наук, ведущий программы «Золотое сечение» Валерий Кварацхелия. – У них и программы-то одинаковые. Евроинтеграция, вступление в ЕС и НАТО, противороссийский курс и бла-бла-бла. Это борьба двух могущественных людей за власть. Ничего личного...

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