В Брюсселе прошла акция против пакта ООН о миграции
В воскресенье, 16 декабря, в Брюсселе прошла акция протеста против подписания Бельгией Глобального договора о миграции.
Для участия в демонстрации на улицы города вышли 5,5 тысячи человек. Люди скандировали антиправительственные лозунги. Повсюду были слышны взрывы петард.
В Брюсселе протестующие вышли на акцию против пакта ООН о миграции.
Не обошлось и без столкновений с полицией. В частности, противостояние манифестантов и стражей порядка, которые преградила путь колонне в Евроквартал Брюсселя, продолжалось около получаса. При этом активисты забрасывали правоохранителей булыжниками и металлическими фрагментами уличных ограждений. В результате полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ для разгона участников демонстрации, сообщает телеканал VTM.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Глобальный пакт безопасной, упорядоченной и легальной миграции уже стал причиной раскола в правящей коалиции в Бельгии. Дело в том, что ранее премьер-министр страны Шарль Мишель и его либеральная валлонская партия «Реформаторское движение» объявили о том, что Брюссель подпишет миграционный пакт. Однако их партнеры по коалиции - N-VA - категорически отказались поддержать подписание этого документа.