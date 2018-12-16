2018-12-16T22:00:55+03:00
В мире

В Брюсселе прошла акция против пакта ООН о миграции

Полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ для разгона участников демонстрации [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В Брюсселе прошла акция против пакта ООН о миграцииВ Брюсселе прошла акция против пакта ООН о миграцииФото: REUTERS
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В воскресенье, 16 декабря, в Брюсселе прошла акция протеста против подписания Бельгией Глобального договора о миграции.

Для участия в демонстрации на улицы города вышли 5,5 тысячи человек. Люди скандировали антиправительственные лозунги. Повсюду были слышны взрывы петард.

В Брюсселе протестующие вышли на акцию против пакта ООН о миграции.

Не обошлось и без столкновений с полицией. В частности, противостояние манифестантов и стражей порядка, которые преградила путь колонне в Евроквартал Брюсселя, продолжалось около получаса. При этом активисты забрасывали правоохранителей булыжниками и металлическими фрагментами уличных ограждений. В результате полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ для разгона участников демонстрации, сообщает телеканал VTM.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Глобальный пакт безопасной, упорядоченной и легальной миграции уже стал причиной раскола в правящей коалиции в Бельгии. Дело в том, что ранее премьер-министр страны Шарль Мишель и его либеральная валлонская партия «Реформаторское движение» объявили о том, что Брюссель подпишет миграционный пакт. Однако их партнеры по коалиции - N-VA - категорически отказались поддержать подписание этого документа.

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