Правящая коалиция в Бельгии распалась из-за разногласий по миграции

СЕГОДНЯ 15:45 2018-12-09T16:01:49+03:00

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В воскресенье, 9 декабря, появилась информация о том, что правящая коалиция в Бельгии распалась. Как стало известно, правительство королевства покинула ведущая фламандская партия «Новый Фламандский альянс» (N-VA).

При этом сразу три федеральных чиновника, состоящих в этой политической организации, подали в отставку: глава МВД Ян Ямбон, министр обороны Зандер Лунс и министр финансов Йохан Ван Овертвельдт. Кроме того, свои посты решили покинуть и два госсекретаря - по миграции и социальной политике, передает телеканал RТBF.

Причиной раскола стал Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, подготовленный под эгидой ООН. Дело в том, что ранее на этой неделе премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и его либеральная валлонская партия «Реформаторское движение» объявили, что Брюссель подпишет миграционный пакт. Однако, как сообщал сайт kp.ru, их партнеры по коалиции - N-VA - категорически отказались поддержать подписание этого документа и пригрозили выйти из правящей коалиции.