2018-12-17T01:21:54+03:00
Происшествия

В Москве в пожаре погибли два человека

В ночь на понедельник загорелась квартира в высотке на Большой Черемушкинской улице
Юлия ДИВЕЕВА
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В московской квартире произошел пожарВ московской квартире произошел пожарФото: Тимур ХАНОВ
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Два человека стали жертвами пожара в Москве. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

Известно, что загорелась квартира высотки по адресу: Большая Черемушкинская улица, дом 11, корпус 3. Огонь охватил площадь два квадратных метра, передает ТАСС.

Уже примерно в 23:20 пожар был ликвидирован.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в воскресенье вечером небольшой пожар произошел в Москве в Театре сатиры. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание. Огонь разгорелся прямо во время спектакля "Слишком женатый таксист".

Зрители, которым пришлось покинуть представление, пожаловались, что работника гардероба не оказалось на месте. Поэтому люди сами перелезали через ограждения, чтобы достать свою одежду. Огонь был быстро локализовали и ликвидировали.

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