2018-12-17T05:31:21+03:00
В мире

Саудовская Аравия отвергла обвинения США в адрес кронпринца

В Эр-Рияде назвали резолюции Сената вмешательством во внутренние дела королевства
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль СаудНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль СаудФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Саудовская Аравия отвергает все обвинения в причастности наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщил МИД королевства.

"Саудовская Аравия отвергает высказанную недавно Сенатом США позицию, которая опирается на необоснованные претензии и утверждения и представляет собой вопиющее вмешательство во внутренние дела королевства, подрывая его региональный и международный статус”, - говорится в распространенном заявлении ведомства.

В МИД подчеркнули, что Эр-Рияд остается верен дальнейшему развитию отношений с Вашингтоном, обеспокоен такой позицией США, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, 13 декабря, американский сенат единогласно принял резолюцию, в которой говорится, что за убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи несет ответственность наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. В документе содержится призыв к властям королевства «обеспечить надлежащую ответственность».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США отказались от учений в Арктике, чтобы не просить помощи у России
Россиянка не прошла в полуфинал конкурса “Мисс Вселенная”
Союз биатлонистов РФ передумал отстранять Бабикова от гонки в Чехии
Россияне тратят на еду около 31% от своих расходов
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с днем РВСН
Летные испытания МБР «Сармат» будут проходить в Плесецке
“Монако” проиграла “Лиону” со счетом 0:3
Президенты Сирии и Судана провели переговоры в Дамаске
Во Франции обсудят проведение референдумов по требованиям “жёлтых жилетов”
Порошенко уклонился от ответа на вопрос об участии в президентских выборах в 2019 году
В Москве в пожаре погибли два человека
Президент Ирака отказался от британского гражданства
Порошенко планирует увольнять госчиновников с родственниками в России
Число жертв стрельбы в Страсбурге выросло до пяти человек
Женская сборная РФ по гандболу проиграла команде Франции в финале ЧЕ
Умер один из создателей сервиса Vine Колин Кролл
Адвокат выступил категорически против допроса Трампа
Кожемяко победил на повторных выборах главы Приморья
Пожар вспыхнул в Театре сатиры в Москве прямо во время спектакля
В Брюсселе прошла акция против пакта ООН о миграции
Грузинские оппозиционеры установили палатки у парламента в Тбилиси
Минск опроверг информацию о «закрытом совещании Лукашенко»
В США готовятся к приостановке работы правительства
Российские хоккеисты выиграли Кубок Первого канала
Разбившийся на Украине Су-27 оказался одним из самых новых в стране
Умер академик Вячеслав Степин
В Москве эвакуировали ТРЦ «Калейдоскоп»