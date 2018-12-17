Саудовская Аравия отвергла обвинения США в адрес кронпринца
Саудовская Аравия отвергает все обвинения в причастности наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщил МИД королевства.
"Саудовская Аравия отвергает высказанную недавно Сенатом США позицию, которая опирается на необоснованные претензии и утверждения и представляет собой вопиющее вмешательство во внутренние дела королевства, подрывая его региональный и международный статус”, - говорится в распространенном заявлении ведомства.
В МИД подчеркнули, что Эр-Рияд остается верен дальнейшему развитию отношений с Вашингтоном, обеспокоен такой позицией США, передает ТАСС.
Как писал сайт kp.ru, 13 декабря, американский сенат единогласно принял резолюцию, в которой говорится, что за убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи несет ответственность наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. В документе содержится призыв к властям королевства «обеспечить надлежащую ответственность».