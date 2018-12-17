2018-12-17T10:03:00+03:00
Политика

Вице-премьер Борисов рассказал об эффекте от размещения российской ПВО в Сирии

По его словам, развернутая в арабской республике система противовоздушной обороны заставила силы коалиции США снизить интенсивность своих полетов
Дарья ИВАШКИНА
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК ) «Панцирь-С1»Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК ) «Панцирь-С1»Фото: Александр КОЦ
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Вице-премьер РФ Юрий Борисов, который ранее в декабре посетил Сирию с рабочим визитом, рассказал об эффекте от размещения российской ПВО в этой стране. По его словам, развернутая в арабской республике система противовоздушной обороны заставила силы возглавляемой США коалиции снизить интенсивность полетов на северо-востоке САР.

«Группировка ПВО, созданная в Сирии АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", контролировала воздушную обстановку практически над всей территорией страны», - заметил политик.

Также зампредседателя российского правительства подчеркнул, что зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК ) «Панцирь-С1» обеспечили прикрытие войск в Сирии от атак беспилотников. «Батареи зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" уничтожили большое количество беспилотных летательных аппаратов и ракет, обеспечили прикрытие от их ударов войск и военной техники», - приводит слова Борисова ТАСС.

Отметим, российские ПВО в Сирии уже не раз отражали ракетные удары по территории арабской республики. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года ракеты, выпущенные боевиками по российской авиабазе Хмеймим, были сбиты именно ЗРПК «Панцирь-С1».

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