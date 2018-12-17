В Колумбии 13 человек получили ранения в результате взрыва в ночном клубе
В колумбийском городе Монтелибано (провинция Кордова) в результате взрыва в ночном клубе пострадали 13 человек. Об этом сообщила радиостанция Blu Radio.
Посетители заведения праздновали триумф футбольного клуба "Хуниор Барранкилья" в Чемпионате Колумбии по футболу.
Сообщается, что в ночной клуб "El Rancho de Jhon" бросили ручную гранату. Полиция пока не подтвердила этот факт.
В результате инцидента пострадали 13 человек, трое из низ получили серьезные ранения и были переправлены в больницу города Монтелибано.
В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование. Причина нападения пока неизвестна.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в результате давки в итальянском ночном клубе погибли шесть человек. Инцидент произошел в городе Коринальдо, расположенного в провинции Анкона.