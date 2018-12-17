2018-12-17T10:27:55+03:00
В мире

В Колумбии 13 человек получили ранения в результате взрыва в ночном клубе

Трое посетителей заведения были серьезно ранены
Сакина НУРИЕВА
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В Колумбии 13 человек получили ранения в результате взрыва в ночном клубеВ Колумбии 13 человек получили ранения в результате взрыва в ночном клубеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В колумбийском городе Монтелибано (провинция Кордова) в результате взрыва в ночном клубе пострадали 13 человек. Об этом сообщила радиостанция Blu Radio.

Посетители заведения праздновали триумф футбольного клуба "Хуниор Барранкилья" в Чемпионате Колумбии по футболу.

Сообщается, что в ночной клуб "El Rancho de Jhon" бросили ручную гранату. Полиция пока не подтвердила этот факт.

В результате инцидента пострадали 13 человек, трое из низ получили серьезные ранения и были переправлены в больницу города Монтелибано.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование. Причина нападения пока неизвестна.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в результате давки в итальянском ночном клубе погибли шесть человек. Инцидент произошел в городе Коринальдо, расположенного в провинции Анкона.

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