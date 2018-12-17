2018-12-17T11:09:39+03:00
В мире

Террористы пригрозили рассправитсья с 1,3 миллионами гражданами при попытке покинуть Идлиб

Гуманитарный коридор Абу-Духур открыт со стороны САР
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Террористы пригрозили рассправитсья с 1,3 миллионами гражданами при попытке покинуть ИдлибТеррористы пригрозили рассправитсья с 1,3 миллионами гражданами при попытке покинуть ИдлибФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Террористы заявили, что расправятся со всеми мирными жителями (приблизительно 1,3 млн человек) при попытке покинуть сирийскую провинцию Идлиб.

Боевики препятствуют передвижению граждан в сторону подконтрольных САР территории, несмотря на открытый гуманитарный коридор Абу-Духур.

Они угрожают населению тем, что отберут их имущество и расправяться с родственниками. Неоднократно мирные жители подвергались обстрелу со стороны террористов при попытки покинуть территорию. Сообщил исполняющий обязанности губернатора провинции Идлиб Мухаммад Фади Садун РИА Новости.

По данным местных властей, в провинции находится приблизительно от 1,2 до 1,3 миллиона человек. Однако, их численность могла дойти и до 1,8 миллиона.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Боевики обстреляли сирийский Алеппо, в результате чего погибли трое сирийских военных, девять получили ранения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Турция предлагала экспертам из США изучить российские С-400
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза