2018-12-17T11:09:39+03:00
В мире

Террористы пригрозили рассправитсья с 1,3 миллионами гражданами при попытке покинуть Идлиб

Гуманитарный коридор Абу-Духур открыт со стороны САР
Сакина НУРИЕВА
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Террористы пригрозили рассправитсья с 1,3 миллионами гражданами при попытке покинуть ИдлибТеррористы пригрозили рассправитсья с 1,3 миллионами гражданами при попытке покинуть ИдлибФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Террористы заявили, что расправятся со всеми мирными жителями (приблизительно 1,3 млн человек) при попытке покинуть сирийскую провинцию Идлиб.

Боевики препятствуют передвижению граждан в сторону подконтрольных САР территории, несмотря на открытый гуманитарный коридор Абу-Духур.

Они угрожают населению тем, что отберут их имущество и расправяться с родственниками. Неоднократно мирные жители подвергались обстрелу со стороны террористов при попытки покинуть территорию. Сообщил исполняющий обязанности губернатора провинции Идлиб Мухаммад Фади Садун РИА Новости.

По данным местных властей, в провинции находится приблизительно от 1,2 до 1,3 миллиона человек. Однако, их численность могла дойти и до 1,8 миллиона.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Боевики обстреляли сирийский Алеппо, в результате чего погибли трое сирийских военных, девять получили ранения.

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