СЕГОДНЯ 11:02 2018-12-17T11:12:35+03:00

Появились первые фото с места обрушения в Дзержинском.

Из под завалов извлеки пять человек, один из них погиб

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Появились первые фото с места обрушения производственного здания в Дзержинском в Московской области.

Появились первые фото с места обрушения в Дзержинском.

Инцидент произошел в тот момент, когда на крыше велись работы по заливке мягкой кровли. В настоящий момент причина обрушения уточняется.

На месте происшествия работают 5 АЦ, производится разборка завалов. К месту следует дополнительная техника.

Разрушенная крыша здания.

Как сообщили корреспонденты "КП", в 10.35 из под завалов извлекли еще 2 человек, один из них погиб. Всего спасателям удалось извлечь 5 человек.

Пострадавшие были направлены в Центральную городскую больницу города Дзержинский.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что при обрушении кровли на заводе в подмосковном городе пострадали три человека. Инцидент произошел утром в понедельник, 17 декабря.