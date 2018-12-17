Появились первые фото с места обрушения в Дзержинском
Появились первые фото с места обрушения производственного здания в Дзержинском в Московской области.
Появились первые фото с места обрушения в Дзержинском.
Инцидент произошел в тот момент, когда на крыше велись работы по заливке мягкой кровли. В настоящий момент причина обрушения уточняется.
На месте происшествия работают 5 АЦ, производится разборка завалов. К месту следует дополнительная техника.
Разрушенная крыша здания.
Как сообщили корреспонденты "КП", в 10.35 из под завалов извлекли еще 2 человек, один из них погиб. Всего спасателям удалось извлечь 5 человек.
Пострадавшие были направлены в Центральную городскую больницу города Дзержинский.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что при обрушении кровли на заводе в подмосковном городе пострадали три человека. Инцидент произошел утром в понедельник, 17 декабря.