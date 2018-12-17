2018-12-17T11:12:35+03:00
Происшествия

Появились первые фото с места обрушения в Дзержинском

Из под завалов извлеки пять человек, один из них погиб
Сакина НУРИЕВА
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Появились первые фото с места обрушения в Дзержинском.Появились первые фото с места обрушения в Дзержинском.
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Появились первые фото с места обрушения производственного здания в Дзержинском в Московской области.

Появились первые фото с места обрушения в Дзержинском.

Появились первые фото с места обрушения в Дзержинском.

Инцидент произошел в тот момент, когда на крыше велись работы по заливке мягкой кровли. В настоящий момент причина обрушения уточняется.

На месте происшествия работают 5 АЦ, производится разборка завалов. К месту следует дополнительная техника.

Разрушенная крыша здания.

Разрушенная крыша здания.

Как сообщили корреспонденты "КП", в 10.35 из под завалов извлекли еще 2 человек, один из них погиб. Всего спасателям удалось извлечь 5 человек.

Пострадавшие были направлены в Центральную городскую больницу города Дзержинский.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что при обрушении кровли на заводе в подмосковном городе пострадали три человека. Инцидент произошел утром в понедельник, 17 декабря.

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