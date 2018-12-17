2018-12-17T11:16:43+03:00
Наука

Российские ученые вырастили искусственную человеческую кожу

Разработка очень перспектива в плане тестирования лекарственных препаратов
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ученые научились выращивать искусственную человеческую кожуУченые научились выращивать искусственную человеческую кожуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Специалисты из Курчатовского института смогли вырастить аналог человеческой кожи. Искусственная кожа ничуть не уступает подлинному образцу по всем характеристикам, а это значит, что теперь решится вопрос с испытанием многих лекарственных препаратов. Разработанная технология получения искусственного эквивалента кожи человека дает возможность моделировать различные заболевания, а значит, и методы борьбы с ним.

Сотрудники лаборатории, которые принимали участие в создании искусственной кожи, делятся подробностями. Оказывается, бывают двухмерные и трехмерные модели, каждая выращивается по-своему.

-Процесс выращивая кожи не быстрый. Из маленького кусочка ткани, который берут у лабораторных животных либо после хирургических операций, выделяются кератиноциты. Донорские клетки перемещают на полимерный матрикс различного состава и структуры. После «заготовки» помещают в чашки Петри и инкубируют при 37°C в течение полутора-двух недель, - рассказала газете «Известия» Юлия Чикиткина, сотрудница лаборатории.

Внешне кожа очень схожа с натуральной, а если покров выращен из клеток самого пациента, то не должно быть иммунных реакций и отторжения. Наличие такой кожи позволит стандартизировать методику экспериментов и сделать ее более гуманной.

Что касается соответствия букве закона, то пока в России не проработана законодательная база, которая регламентирует тестирование биопрепаратов на искусственных моделях, а не на животных.

Cайт kp.ru рассказывал, что ранее исследователи провели работы по созданию машины времени. Пока на бумаге, но чисто теоретически, оборудование может работать.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Лавров: санкционная политика США продолжает подрывать доверие к доллару
Лавров рассказал о роли России в Совете Европы
Лавров: воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю
Директор Ассоциации экспертов рынка ритейла рассказал о расходах россиян
Лавров объяснил, почему США не готовы к переговорам по сохранению ДРСМД
Археолог восстановил древний храм с помощью 3D-реконструкции
Появились первые фото с места обрушения в Дзержинском
Террористы пригрозили рассправитсья с 1,3 миллионами гражданами при попытке покинуть Идлиб
Владелец "СТС Медиа" принял решение продать свой телехолдинг
Не менее 11 детей пострадали в результате ДТП с автобусом в Японии
При обрушении кровли на заводе в Подмосковье пострадали три человека
Сотрудники ФСБ нейтрализовали сеть нелегальных оружейных мастерских
В Колумбии 13 человек получили ранения в результате взрыва в ночном клубе
Ночь на понедельник стала самой морозной в Москве с начала зимы
Оформлять загранпаспорта можно будет в криптокабинах
Вице-премьер Борисов рассказал об эффекте от размещения российской ПВО в Сирии
Заграничные покупки на сумму более 500 евро будут облагаться пошлиной
В России могут ввести эталонный тариф на транспортировку нефти
В России могут ввести алименты для неработающего родителя, оставшегося с детьми после развода