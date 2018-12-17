2018-12-17T11:16:43+03:00
Наука

Российские ученые вырастили искусственную человеческую кожу

Разработка очень перспектива в плане тестирования лекарственных препаратов
Ася РОМАНЧУК
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Ученые научились выращивать искусственную человеческую кожуУченые научились выращивать искусственную человеческую кожуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Специалисты из Курчатовского института смогли вырастить аналог человеческой кожи. Искусственная кожа ничуть не уступает подлинному образцу по всем характеристикам, а это значит, что теперь решится вопрос с испытанием многих лекарственных препаратов. Разработанная технология получения искусственного эквивалента кожи человека дает возможность моделировать различные заболевания, а значит, и методы борьбы с ним.

Сотрудники лаборатории, которые принимали участие в создании искусственной кожи, делятся подробностями. Оказывается, бывают двухмерные и трехмерные модели, каждая выращивается по-своему.

-Процесс выращивая кожи не быстрый. Из маленького кусочка ткани, который берут у лабораторных животных либо после хирургических операций, выделяются кератиноциты. Донорские клетки перемещают на полимерный матрикс различного состава и структуры. После «заготовки» помещают в чашки Петри и инкубируют при 37°C в течение полутора-двух недель, - рассказала газете «Известия» Юлия Чикиткина, сотрудница лаборатории.

Внешне кожа очень схожа с натуральной, а если покров выращен из клеток самого пациента, то не должно быть иммунных реакций и отторжения. Наличие такой кожи позволит стандартизировать методику экспериментов и сделать ее более гуманной.

Что касается соответствия букве закона, то пока в России не проработана законодательная база, которая регламентирует тестирование биопрепаратов на искусственных моделях, а не на животных.

Cайт kp.ru рассказывал, что ранее исследователи провели работы по созданию машины времени. Пока на бумаге, но чисто теоретически, оборудование может работать.

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