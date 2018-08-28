Машина времени возможна, уверяют ученые, создавшие ее математическую модель

СЕГОДНЯ 19:40 2018-08-28T19:39:57+03:00

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Путешествия во времени возможны — по крайней мере, математически. Так считает канадец Бен Типпетт (Ben Tippett) - преподаватель математики и физики в Университете Британской Колумбии (University of British Columbia). Вместе с коллегой — американцем Дэвидом Цангом (David Tsang) из Университета Мэриленда (University of Maryland) - они по сути создали машину времени. Создали, конечно, на бумаге — в виде математической модели. Но формулы, которые легли в ее основу, вроде бы доказывают: машина эта вполне работоспособна. То есть, должна перемещать, забравшегося внутрь смельчака и в прошлое и в будущее. По желанию. Как машина времени у ее первого «изобретателя» - Герберта Уэллса.

Бен Типпет собственной персоной.

TARDIS (Traversable Acausal Retrograde Domain in Space-time) — так назвали ученые свое «изобретение», о котором рассказали на сайте Университета Британской Колумбии. Рассказали с большим аншлагом еще в апреле 2017 года. В нынешнем году канадско-американская машина времени вдруг «всплыла» — почему-то опять набирает популярность в интернете, хотя ученые ничего нового за год не добавили. Но и не опровергли свои выводы.

Типпет и Цанг уверяли и уверяют, что их «математика» находится в полном соответствии с Общей теорией относительности Альберта Эйнштейна - в первую очередь с, казалось бы, безумной его идеей о том, что пространство-время способно искривляться под воздействием гравитационных полей. Ученые полагают, что они — эти поля — как раз и возникают в результате тех или иных искривлений. Мол, искривленное пространство-время как раз и заставляет планеты двигаться по круговым или эллиптическим орбитам. Иначе бы они летали по прямой.

Формулы из числа тех, которые якобы обосновывают реальность машины времени.

Недавно физики большого международного коллектива (LIGO Scientific Collaboration) уловили гравитационные волны, которые сотрясают и корежат пространство-время, например тогда, когда сталкиваются или сливаются черные дыры — объекты чудовищного веса. Тем самым удалось подтвердить, что Эйнштейн был прав на счет искривлений. То есть, они и в самом деле имеются.

Обосновывая возможность путешествий во времени, Типпет и Цанг объясняют: время это не какое-то отдельное — четвертое - измерение. Оно словно бы вплетено в три пространственные измерения нашего трехмерного мира. Стало быть, его - время - тоже можно искривить. Искривить вместе с пространством. В этом-то вся суть «изобретения».

Решительные последователи Уэллса полагают, что время можно искривить очень сильно - так, что оно согнется в бублик. То есть, его движение станет замкнутым. Что и позволит возвращаться в прошлое. Или устремляться в будущее, направляясь в другую сторону. Путешественник при этом будет находиться в неком подобии пузыря, отделяющего его от окружающего пространства-времени.

Фантастики? Отнюдь. По крайней мере для теоретиков, специализирующихся в области математической физики. Они давно уже обзавелись терминами для обозначения таких умопомрачительных несуразиц: «замкнутая времениподобная линия», «замкнутая врмениподобная кривая»... Еще в 1949 году австрийский философ математики Курт Гедель, получив точные решения уравнений Эйнштейна, заявил, что эти линии-кривые реально могут существовать.

Схема, которой ученые проиллюстрировали принцип перемещения в прошлое и обратно - в будущее.

Типпет и Цанг признают, что их «изобретение» - теоретическое. Мол, пока было бы наивным даже мечтать о настоящей машине времени — эдаком устройстве, в которое можно было бы забраться сегодня, а вылезти хотя бы позавчера. Ведь чтобы создать нечто подобное нужна, оказывается, некая экзотическая субстанция - энергия с так называемой отрицательной плотностью. Где ее добыть, как использовать, никто не знает. Хотя говорить о том, что такого нет в природе, было бы опрометчиво. Искомая субстанция вроде бы существует не только гипотетически. Например, в виде так называемой темной энергии, под воздействием которой наша Вселенная ускоренно расширяется. А не должна бы, если бы в пространстве-времени действовали лишь гравитационные силы.

Кстати, в числе скептиков — ученых, которые вообще не верят в машину времени, даже в теоретическую — состоял недавно скончавшийся Стивен Хокинг. Он полагал, что никакая времениподобная кривая никогда не замкнется — ей всегда будет мешать некое непреодолимое препятствие. От греха, что называется.

Реальные путешествия во времени в принципе невозможны в силу так называемой «хронологической цензуры», которая не позволит путешественнику нарушить «принцип причинности» - например, приехать в прошлое и убить своего дедушку.

Спору нет: идеи Типпета и Цанга кажутся полоумными. Но с научной точки зрения придраться к ним сложно. Статья ученых опубликована в серьезном научном журнале Classical and Quantum Gravity. Об их исследованиях в свое время рассказал авторитетный научный портал Phys.org. Новость подхватили множество западных СМИ. Сейчас подключился российский сегмент интернета.

- Исследование пространства-времени увлекает, - объясняет феномен Бен Типпет. - А особенно захватывающим его делают физика и математика.

Сквозь года... Возможно, когда-нибудь поучится. Хотя сомнительно: из будущего к нам еще никто не приехал.

СПРАВКА "КОМСОМОЛКИ"

Ученые выпустили своего рода наглядное пособие, призванное помочь разобраться в их теоретических выкладках. Самые любознательные могут найти его тут.

О том, как путешествовать во времени самостоятельно без всяких приспособлений: читайте Машина времени спрятана у нас в голове