2018-12-17T13:21:39+03:00
Политика

Лавров: санкционная политика США продолжает подрывать доверие к доллару

Глава МИД РФ во время трансляции на сайте kp.ru рассказал, чем руководствуется Вашингтон, вводя ограничительные меры
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сергей Лавров назвал американцев "утилитарно мыслящими людьми"Сергей Лавров назвал американцев "утилитарно мыслящими людьми"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал американцев "утилитарно мыслящими людьми", которые готовы на ведение диалога только, если видят в этом выгоду. И такой бизнес-менталитет сейчас проявляется особенно явно, сказал глава ведомства в эфире трансляции на сайте kp.ru и в эфире Радио «Комсомольская правда».

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По его мнению, столь не дальновидный подход позволяет урвать что-то сейчас, но не в долгосрочных позициях. Сюда же относятся санкции в отношении России, Ирана, Китая и других стран.

"Санкции, которые охватывают долларовые расчеты, могут принести выгоду американским компаниями, ослабить конкурентов сейчас, поднять занятость накануне выборов, но в долгосрочном плане доверие к доллару подрывается. Политики думают сегодняшним днем, а что будет дальше - трава не расти", - сказал министр.

По его мнению, сейчас многие страны начинают задумываться о том, как же теперь избавиться от доллара.

Сергей Лавров отвечает на вопросы "Комсомолки".

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