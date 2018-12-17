Лавров: санкционная политика США продолжает подрывать доверие к доллару
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал американцев "утилитарно мыслящими людьми", которые готовы на ведение диалога только, если видят в этом выгоду. И такой бизнес-менталитет сейчас проявляется особенно явно, сказал глава ведомства в эфире трансляции на сайте kp.ru и в эфире Радио «Комсомольская правда».
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По его мнению, столь не дальновидный подход позволяет урвать что-то сейчас, но не в долгосрочных позициях. Сюда же относятся санкции в отношении России, Ирана, Китая и других стран.
"Санкции, которые охватывают долларовые расчеты, могут принести выгоду американским компаниями, ослабить конкурентов сейчас, поднять занятость накануне выборов, но в долгосрочном плане доверие к доллару подрывается. Политики думают сегодняшним днем, а что будет дальше - трава не расти", - сказал министр.
По его мнению, сейчас многие страны начинают задумываться о том, как же теперь избавиться от доллара.
Сергей Лавров отвечает на вопросы "Комсомолки".