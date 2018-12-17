2018-12-17T14:33:16+03:00
Политика

Лавров: санкционная политика США продолжает подрывать доверие к доллару

Глава МИД РФ во время трансляции на сайте kp.ru рассказал, чем руководствуется Вашингтон, вводя ограничительные меры
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Сергей Лавров назвал американцев "утилитарно мыслящими людьми"Сергей Лавров назвал американцев "утилитарно мыслящими людьми"Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал американцев "утилитарно мыслящими людьми", которые готовы на ведение диалога только, если видят в этом выгоду. И такой бизнес-менталитет сейчас проявляется особенно явно, сказал глава ведомства в эфире трансляции на сайте kp.ru и в эфире Радио «Комсомольская правда».

Сергей Лавров: Воевать с Украиной мы не будем!

00:00
00:00

По его мнению, столь не дальновидный подход позволяет урвать что-то сейчас, но не в долгосрочных позициях. Сюда же относятся санкции в отношении России, Ирана, Китая и других стран.

"Санкции, которые охватывают долларовые расчеты, могут принести выгоду американским компаниями, ослабить конкурентов сейчас, поднять занятость накануне выборов, но в долгосрочном плане доверие к доллару подрывается. Политики думают сегодняшним днем, а что будет дальше - трава не расти", - сказал министр.

По его мнению, сейчас многие страны начинают задумываться о том, как же теперь избавиться от доллара.

Сергей Лавров отвечает на вопросы "Комсомолки".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Турция предлагала экспертам из США изучить российские С-400
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза