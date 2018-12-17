Американский словарь Merriam-Webster назвал главное слово уходящего года

17 Дек. 14:09 2018-12-17T14:16:49+03:00

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Эксперты американского толкового словаря Merriam-Webster выбрал "слово года". Самым популярным словом среди пользователей сайта словаря стало существительное "справедливость".

Представители словаря подчеркнули, что пользователи Merriam-Webster в этом году искали это слово на 74% чаще, чем в 2017 году. Эксперты сервиса также отметили, что слово "справедливость" имеет много различных значений в английском языке - от юридического до философского.

Словарь проводит выборы главного слова года уже 15 лет. Звание "слово года" по версии Merriam-Webster ранее получали такие слова, как "феминизм", "наука", "социализм" и "прагматичный".

Стоит отметить, что Merriam-Webster - не единственный словарь, который проводит подобный конкурс. Ранее сайт kp.ru сообщал, что английский толковый словарь Collins выбрал в качестве слова года прилагательное "одноразовый" (single-use), применяемое по отношению к предметам, которые наносят вред окружающей среде.