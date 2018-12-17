2018-12-17T14:16:49+03:00
Общество

Американский словарь Merriam-Webster назвал главное слово уходящего года

Самым популярным словом среди пользователей словаря стало существительное "справедливость"
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Самым популярным словом среди пользователей сайта словаря стало существительное "справедливость".Самым популярным словом среди пользователей сайта словаря стало существительное "справедливость".Фото: Twitter.com
Изменить размер текста:

Эксперты американского толкового словаря Merriam-Webster выбрал "слово года". Самым популярным словом среди пользователей сайта словаря стало существительное "справедливость".

Представители словаря подчеркнули, что пользователи Merriam-Webster в этом году искали это слово на 74% чаще, чем в 2017 году. Эксперты сервиса также отметили, что слово "справедливость" имеет много различных значений в английском языке - от юридического до философского.

Словарь проводит выборы главного слова года уже 15 лет. Звание "слово года" по версии Merriam-Webster ранее получали такие слова, как "феминизм", "наука", "социализм" и "прагматичный".

Стоит отметить, что Merriam-Webster - не единственный словарь, который проводит подобный конкурс. Ранее сайт kp.ru сообщал, что английский толковый словарь Collins выбрал в качестве слова года прилагательное "одноразовый" (single-use), применяемое по отношению к предметам, которые наносят вред окружающей среде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза